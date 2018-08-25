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Refah Sınır Kapısı yarın açılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 20:30 | Son Güncelleme

Refah Sınır Kapısı yarın açılıyor

İsrail ablukası altındaki Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı, yarın çift yönlü açılacak.

Gazze'deki Sınır Kapıları İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, Mısır'ın Gazze tarafına, Gazze'dekilerin geçişi ve Gazzeli hacıların dönüşü için yarın Refah Sınır Kapısı'nda işleyişin yeniden başlayacağı bilgisini ilettiği belirtildi.

Mısır'dan henüz bu duruma ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Gazze'deki Sınır Kapıları İdaresi 15 Ağustos'ta Refah Sınır Kapısı'nın, Kurban Bayramı tatili boyunca 6 gün "çift yönlü" kapalı olacağını, 26 Ağustos'ta işleyişin yeniden başlayacağını duyurmuştu.

Mısır, zaman sınırlaması belirtmeden mayıs ayından bu yana açık tuttuğu Refah Sınır Kapısı'nı, 3 Temmuz 2013'teki askeri darbe sonrasında zaman zaman kısa süreliğine açıyordu.

Gazze Şeridi'ne açılan 7 sınır kapısından Mısır'ın denetimi altındaki Refah hariç 6'sı İsrail'in kontrolünde bulunuyor.

İsrail kontrol ettiği kapılardan 4'ünü yıllardır kapalı tutarken çeşitli kısıtlamalarla ticari ürünlerin geçişi için Kerm Ebu Salim ve yolcu geçişi için Beyt Hanun Sınır Kapısı'nın çalışmasına izin veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze Refah Sınır Kapısı

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