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Refah Sokak’ta temizlik operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 14:29 | Son Güncelleme

İnegöl Belediyesi’ne bağlı ekipler, Yenice Mahallesi Refah Sokak ve civarında kötü bir görüntüye sebep olan ve halk sağlığını tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak üzere temizlik operasyonu gerçekleştirdi.Çevresiyle örnek bir şehir ortaya koymak için çalışmalarını aralıksız sürdüren İnegöl Belediyesi, bazı bölgelerde sıkça yaşanan olumsuz davranışlara da izin vermiyor.

Refah Sokak’ta temizlik operasyonu

İnegöl Belediyesi’ne bağlı ekipler, Yenice Mahallesi Refah Sokak ve civarında kötü bir görüntüye sebep olan ve halk sağlığını tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak üzere temizlik operasyonu gerçekleştirdi.
Çevresiyle örnek bir şehir ortaya koymak için çalışmalarını aralıksız sürdüren İnegöl Belediyesi, bazı bölgelerde sıkça yaşanan olumsuz davranışlara da izin vermiyor. Bu kapsamda İnegöl Belediyesi, Yenice Mahallesi Refah Sokak’ta genel bir temizlik çalışması yaptı. İlçe Emniyet Müdürlüğünün güvenliği sağladığı uygulamada Zabıta Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yürüttüğü çevre temizliğinde boş arsalarda derme çatma malzemelerle yapılan ahırlar, buralara bırakılan hurdalar, kartonlar, atlar ve çevre sağlığını tehdit eden tüm unsurlar kaldırıldı.
Emniyet Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğünün ortaklaşa çalışmasıyla düzenlenen temizlik operasyonunda Refah Sokak ve civar bölgede bulunan boş arsalar temizlendi, ahırlar Fen İşleri Müdürlüğünce yıkılarak kaldırıldı ve atlar Veteriner İşleri Müdürlüğünce Hayvan Barınağına alındı. Yapılan çalışmada Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sokaktan ve arsalardan kamyonlarla çöp taşıdı. Bölgede atlar ve ahırlardan dolayı oluşan kötü koku ve çevre kirliliğinden şikâyetçi olan mahalle sakinleri yapılan temizlik operasyonu için İnegöl Belediyesi’ne teşekkür etti.

Refah Sokak’ta temizlik operasyonu

Refah Sokak’ta temizlik operasyonu

Refah Sokak’ta temizlik operasyonu

Refah Sokak’ta temizlik operasyonu

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