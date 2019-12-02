2 Aralık okullar tatil mi? Okullara kar tatili verildi mi?

Refahiye Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe merkezi ve bağlı köylerde görülen yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime bugün (pazartesi) için bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

İl genelinde bugün de kar yağışının akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

KAR BİRÇOK İLDE ETKİLİ OLUYOR



Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre bugün yağışların Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yüksekleri yoğun kar yağışı şeklinde (20 cm. ve üzeri) olacağı tahmin ediliyor. Bu illerle ilgili olarak ise henüz okulların tatil olup olmayacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

