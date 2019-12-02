HABER

2 Aralık okullar tatil mi? Okullara kar tatili verildi mi?

EĞİTİM HABERLERİ  | 02.12.2019 08:18 | Son Güncelleme

Erzincan’ın Refahiye  ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime bugün için bir gün ara verildi.

2 Aralık okullar tatil mi? Okullara kar tatili verildi mi?

Refahiye Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe merkezi ve bağlı köylerde görülen yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime bugün (pazartesi) için bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

İl genelinde bugün de kar yağışının akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

KAR BİRÇOK İLDE ETKİLİ OLUYOR

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre bugün yağışların Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yüksekleri yoğun kar yağışı şeklinde (20 cm. ve üzeri) olacağı tahmin ediliyor. Bu illerle ilgili olarak ise henüz okulların tatil olup olmayacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

PARTNERHadise'nin fotoğrafı olay olduHadise'nin fotoğrafı olay oldu
Not ortalamasını tutturanlara istihdam garantisiNot ortalamasını tutturanlara istihdam garantisi
YDS/3 yapıldı! İşte sonuçların açıklanacağı tarih...YDS/3 yapıldı! İşte sonuçların açıklanacağı tarih...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kar yağışı kar tatili olan yerler 2 aralık okullar tatil edildi mi

En Çok Okunan Haberler

Yeni imajı olay oldu! 'İnşallah peruktur'

Yeni imajı olay oldu! 'İnşallah peruktur'

Kara teslim! Peş peşe uyarılar

Kara teslim! Peş peşe uyarılar

Türk öğrenci ülkesini savundu diye tekme tokat dövüldü!

Türk öğrenci ülkesini savundu diye tekme tokat dövüldü!

Türkiye'den çıkar çıkmaz gözaltına alındı!

Türkiye'den çıkar çıkmaz gözaltına alındı!

Ünlü oyuncu veda mı ediyor?

Ünlü oyuncu veda mı ediyor?

Platonik aşık dehşet saçtı!

Platonik aşık dehşet saçtı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Karar Resmi Gazete'de! Görevden alındılar

Karar Resmi Gazete'de! Görevden alındılar

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Bu sorular tuzağa düşürüyor!

Bu sorular tuzağa düşürüyor!

Sınava girerken okunacak dualar nelerdir?

Sınava girerken okunacak dualar nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2019-YDS/3 yapıldı! 2019-YDS/3 sonuçları ne zaman açıklanacak?

YDS/3 yapıldı! İşte sonuçların açıklanacağı tarih...

Öğrenci velileri, çocuklarıyla aynı sırayı paylaşıp, kitap okuyor

Öğrenci velileri, çocuklarıyla aynı sırayı paylaşıp, kitap okuyor

Bakan Selçuk'tan zorunlu dersler, öğretmen atamaları ve özel okullarla ilgili önemli açıklama

Bakan Selçuk duyurdu: 2020'de belli bir noktaya getirilecek

2020 YKS-KPSS tarihi ne zaman? ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi açıklandı

ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi açıklandı!

Son dakika! KYK kredi ve burs sonuçları açıklandı (KYK burs ve kredi sonucu sorgulama)

KYK kredi ve burs sonuçları açıklandı

18 milyon öğrenci için ilk ara tatil başlıyor

18 milyon öğrenci için ilk ara tatil başlıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.