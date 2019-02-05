Refakatçi kadın, tedavi altındaki bebeğin kulağını yırtarak, küpesini çaldı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, Suriye uyruklu Hatice A. (23), refakatçi olarak kaldığı hastane odasında tedavi altında olan 1 yaşındaki Suriyeli Sandy Nasir'in kulağını yırtarak, altın küpesini çaldı.
Olay Adıyaman Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir hastanın yanında refakatçi olarak kalan Suriye uyruklu Hatice A., aynı odada tedavi gören 1 aylık kız bebeği Sandy Nasir'in kulağını yırtarak, 250 TL değerindeki altın küpeyi aldı. Bebeği kanlar içinde gören hemşirelerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, yaptığı incelemede küpeyi, Hatice A.'nın çaldığını belirledi. Gözaltına alınan Hatice A. adliyeye sevk edildi.
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