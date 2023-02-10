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Refakatçisi olmayan 162 depremzede çocuk hastanede tedavi altına alındı! 18 çocuk ailelerine teslim edildi

10.02.2023 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde refakatçisi olmayan 162 depremzede çocuğun hastanelerde tedavi altına alındığını belirtti. Depremzede çocuklardan 101’nin tedavisinin ardından bakım altına alındığı ve 18 çocuğun ise ailelerine teslim edildiği ifade edildi.

Refakatçisi olmayan 162 depremzede çocuk hastanede tedavi altına alındı! 18 çocuk ailelerine teslim edildi

Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler 10 ilde büyük yıkımlara neden oldu. Binlerce bina çökerken enkaz altında kalan binlerce kişi de hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken enkaz altından çıkartılan çocuklar tedavi altına alınarak çevre illere ve büyükşehirlere götürüldü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada
Enkaz altından çıkarılmış ve refakatçisi olmayan hastanede tedavisi devam eden 162 çocuk bulunduğu belirtildi.

18 ÇOCUK AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ

Refakatçisi bulunmayan 162 çocuğun hastanelerde tedavi altına alındığı ve tedavisi biten 101 çocuğun bakanlığı ilgili birimlerine teslim edilerek kurum bakımı altına alındığı ifade edildi. Enkazdan sağ kurtulan 18 çocuğun ise başvurucuların kimlik kontrolleri ve doğrulaması yapıldıktan sonra ailelerine teslim edildiği söylendi.

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