Refakatçisi olmayan 162 depremzede çocuk hastanede tedavi altına alındı! 18 çocuk ailelerine teslim edildi

Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler 10 ilde büyük yıkımlara neden oldu. Binlerce bina çökerken enkaz altında kalan binlerce kişi de hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken enkaz altından çıkartılan çocuklar tedavi altına alınarak çevre illere ve büyükşehirlere götürüldü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada

Enkaz altından çıkarılmış ve refakatçisi olmayan hastanede tedavisi devam eden 162 çocuk bulunduğu belirtildi.

18 ÇOCUK AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ

Refakatçisi bulunmayan 162 çocuğun hastanelerde tedavi altına alındığı ve tedavisi biten 101 çocuğun bakanlığı ilgili birimlerine teslim edilerek kurum bakımı altına alındığı ifade edildi. Enkazdan sağ kurtulan 18 çocuğun ise başvurucuların kimlik kontrolleri ve doğrulaması yapıldıktan sonra ailelerine teslim edildiği söylendi.