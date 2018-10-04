Referandum sinyali! Erdoğan'dan dikkat çeken sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte, özel bir otelde düzenlenen TRT World Forumu kapanış törenine katıldı. Erdoğan, AB ile ilgili 'Bize düşen 81 milyona gitmek' dedi.

İşte Erdoğan'ın sözleri;

Avrupa Birliğiyle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bende o işaretleri görüyorum. Bir an önce yapılsa da bizde istikametimizi çizsek diye düşünüyorum. Çünkü sene 1963 sene 2018 hala bizi oyalıyorlar. Böyle bir zulüm olmaz. Hiçbir alanda bizimle mukayese edilemeyecek ülkelere AB üye yapıldı. Kopenhag kriterleri dediler biz hepsini yerine getirdik. Bunlarla yakından uzaktan alakası olmayanalar şu anda üye. Türkiye ile ilgili olarak sudan sebeplerle karşımıza geliyorlar. Bakın içinizde en kıdemli benim. Benim sürecim içerisinde birçoğu burada yoktu. Zirve toplantılarına katılırdım AB’de. O zaman Fransa başkanı ve Almanya Şansölyesi oturur konuşurduk. Sarkozy Fransa’nın başına geldi. Şansölye Merkel Almanya başına geldi. Onlar geldikten sonra liderler zirvesi yapılmadı. Bizde o an itibariyle bir fasılda aç kapa yapıldı, ondan sonra hiç girilmedi. Yeni yeni kararlar aldılar. Bu fasılların açma kapaması yapılmayacak. Sadece açma yapılacak. Liderler katılmayacak o zaman biz neyi konuşuyoruz, müzakere edeceğiz. O günden bu güne Türkiye ile ilgili olarak AB önünün açık olduğuna dair bir emare yok. Bize devamlı nasihat çekiyorlar. Size biz farklı bir uygulama yapalım. Bu uygulama ile Türkiye’yi alalım. Son seyahatimde özellikle AB üyesi başkanı onu söyledi. Ben sizi yoruyorum, siz bizi yoruyorsunuz. Alacaksanız alın, almayacaksanız söyleyin siz yolunuza gidelim, biz yolumuza gidelim. Sayın Merkel’e söyledim, almayacaksın açık açık olarak söyleyin dedim. Almayacağız da diyemiyorlar. AB ne kadar güçlü olursa biz o kadar güçlü oluruz. Onların bize bizimde onlara katacağımız çok şey var.