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Referandum sinyali! Erdoğan'dan dikkat çeken sözler

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.10.2018 20:53 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “AB ne kadar güçlü olursa biz o kadar güçlü oluruz. Onların bize bizimde onlara katacağımız çok şey var. Böyle giderse bize düşen de herhalde 81 milyona gitmek, 81 milyon ne karar veriyor ona bakmak” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte, özel bir otelde düzenlenen TRT World Forumu kapanış törenine katıldı. Erdoğan, AB ile ilgili 'Bize düşen 81 milyona gitmek' dedi.

İşte Erdoğan'ın sözleri;

Avrupa Birliğiyle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bende o işaretleri görüyorum. Bir an önce yapılsa da bizde istikametimizi çizsek diye düşünüyorum. Çünkü sene 1963 sene 2018 hala bizi oyalıyorlar. Böyle bir zulüm olmaz. Hiçbir alanda bizimle mukayese edilemeyecek ülkelere AB üye yapıldı. Kopenhag kriterleri dediler biz hepsini yerine getirdik. Bunlarla yakından uzaktan alakası olmayanalar şu anda üye. Türkiye ile ilgili olarak sudan sebeplerle karşımıza geliyorlar. Bakın içinizde en kıdemli benim. Benim sürecim içerisinde birçoğu burada yoktu. Zirve toplantılarına katılırdım AB’de. O zaman Fransa başkanı ve Almanya Şansölyesi oturur konuşurduk. Sarkozy Fransa’nın başına geldi. Şansölye Merkel Almanya başına geldi. Onlar geldikten sonra liderler zirvesi yapılmadı. Bizde o an itibariyle bir fasılda aç kapa yapıldı, ondan sonra hiç girilmedi. Yeni yeni kararlar aldılar. Bu fasılların açma kapaması yapılmayacak. Sadece açma yapılacak. Liderler katılmayacak o zaman biz neyi konuşuyoruz, müzakere edeceğiz. O günden bu güne Türkiye ile ilgili olarak AB önünün açık olduğuna dair bir emare yok. Bize devamlı nasihat çekiyorlar. Size biz farklı bir uygulama yapalım. Bu uygulama ile Türkiye’yi alalım. Son seyahatimde özellikle AB üyesi başkanı onu söyledi. Ben sizi yoruyorum, siz bizi yoruyorsunuz. Alacaksanız alın, almayacaksanız söyleyin siz yolunuza gidelim, biz yolumuza gidelim. Sayın Merkel’e söyledim, almayacaksın açık açık olarak söyleyin dedim. Almayacağız da diyemiyorlar. AB ne kadar güçlü olursa biz o kadar güçlü oluruz. Onların bize bizimde onlara katacağımız çok şey var.

'BİZE DÜŞEN 81 MİLYONA GİTMEK'

Böyle giderse bize düşen de herhalde 81 milyona gitmek, 81 milyon ne karar veriyor ona bakmak. Nüfusunun çok olması sebebiyle almıyoruz. Yalan konuşuyorlar. Bu kadar nüfusu çok olanlar var doğruyu söyleyin. Onu söyleyemiyorlar. Biz biliyoruz. Doğruyu bir Fransız Dışişleri Bakanı bana söyledi. Vakti zamanı geldiği zaman söylerim. Ne zaman onu referandumu yapalım ondan sonra söylerim. Arkadaşlarımla masaya yatıralım. Parti genel başkanı olarak arkadaşlarımla konuşalım tamam dediğimiz zaman adımlarımızı atarız. Geçmişte olduğu gibi değil, Avrupa ülkeleri var ki, bir sene içerisinde 2 tane referandum sıkıştırılıyor. Yeni sistem onları getirmiş oldu.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Ülke bu durumdayken, biz ne karar verirsek verelim, onların bizi kabul etmeyeceği bir gerçektir. Boşuna referandum yapıp kağıt masrafına sokmayın memleketi. zaten kağıt ithal pahalı.
AVRUPADA ! ANNESİ HAKİM BABASI SAVCI DİYE BİR İNSANIN SUÇ İŞLEME ÖZGÜRLÜGÜ DOKUNULMAZLIĞI OLAMAZ HERKESİN TRAFİK KURALLARINA UYMA MECBURİYETİ VARDIR KİMSENİN HUKUKİ DOKUNULMAZLIĞI İMTİYAZI YOKTUR AVRUPADA HİÇBİR HAKİM VE SAVCININ OĞLU İSTANBULDAKİ ÇAKAL GİBİ HALKIN ÜZERİNE ARABASINI SÜREMEZ AĞZINA SIÇARLAR ZATEN HİÇBİR HAKİM VE SAVCININ OĞLU AVRUPADA BÖYLE BİR ŞEY YAPMAZ YAPAMAZ AVRUPA KÜLTÜRÜ BUNA İZİN VERMEZ
AVRUPADAN AVRUPANIN DEĞERLERİNDEN UZAKLAŞTIKÇA DESPOTİZME OTORİTER VE TOTALİTERLİĞE DOĞRU GİDERİZ CUMHURİYETLE ELDE ETTİĞİMİZ TÜM KAZANIMLARIMIZI HAKLARIMIZI KAYBEDERİZ GÜÇLÜ ZAYIFI EZER YOKEDER AVRUPA BİRLİĞİ KRİTERLERİ OLMASAYDI TÜRKİYE BUĞÜN BU KADAR ÖZGÜR OLAMAZDI AVRUPA BUĞÜNKÜ HAKİNE YÜZYILLARCA DİN MEZHEP SAVAŞLARINDAN RÖNESANS VE REFORM HAREKETLERİNDEN VE 1789 FRANSIZ İHTİLALİNDEN ELDE ETTİĞİ TECRÜBELERLE GELDİ TÜRKİYE İÇİN EN İYİSİ AVRUPADIR
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