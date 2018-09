"Referandumda kullanılacak her oy önemli"

Seçimlerin yapıldığı her yerde olduğu gibi insanlar demokratik haklarını kullanmalı ve oylamaya katılmalı dedim. İngiltere'de gördüğümüz üzere özellikle ülkenin geleceği söz konusu olduğunda her oyun önemi var. Öncelikle de ülkenin gelişiminde özellikle büyük çıkarı olan daha genç ve orta kuşaklar açısından bundan sonra neler olacağına serbestçe karar verebilmek önemli. Ve elbette bağımsız medyanın servis ettiği ciddi enformasyonlar temelinde karar verebilmeliler. Bu önemli ve olgun bir demokrasinin de işareti.

Johannes Hahn: Söz konusu ihtilaf, müzakere edilen ancak bir çözümden de son derece uzak olunan birçok anlaşmazlıktan biri. O nedenle bunlara donmuş ihtilaf deniyor. O nedenle her iki ülke liderinin liderlik göstererek aralarında uzlaşmaya varması beklenmedik bir gelişmeydi. Bu, tüm bölgenin er ya da geç Avrupa Birliği’ne katılmasına giden yolu açıyor ve umuyorum ki bu erken olur. Bu açıdan bakıldığında tebrik edilmesi gereken bir durum söz konusu. Avrupa Birliği ve uluslararası toplum temsilcilerinin burada olması ve destek göstermesi normal.

Referandumun başarısız olması halinde Makedonya açısından bunun sonuçları ne olur?

Referandumun istişari bir fonksiyonu var, kendi içinde yükümlülük altına sokucu bir niteliği yok. Nihai kararı Üsküp’teki parlamento verecek. Ama elbette her ne kadar istişari olsa da referandum bir işaret. Sonuçlarının bilincinde olmak gerek. Ülke on yıldan uzun süredir Avrupa Birliği ile müzakerelere başlamaya çalışıyor. Tüm siyasi partiler ülkenin AB-Atlantik rotasına bağlı olduklarını tekrar tekrar ifade ediyor. Bu açıdan en azından teorik olarak tüm siyasi aktörlerin ortak desteği var. Umuyorum pratikte de böyle olur. Elbette farklı detaylar her zaman tartışılabilir. Ancak şimdi söz konusu olan genel bir perspektif ve iyi, gerçekçi bir pazarlık da demokrasinin bir parçasıdır. İyi bir anlaşma herkesin bir şeyler aldığı bir uzlaşmadır. Şimdi sıra vatandaşlarda. Karar verici güç onlar ve onları fırsatı değerlendirmeye çağırıyorum.

Üsküp’te Avrupa Birliği tarafından organize edilen medya konferansının ikincisine katıldınız. Medya özgürlüğünün bölgedeki durumundan memnun musunuz?