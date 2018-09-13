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"Referandumdaki oylar AB için anahtar"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 21:19 | Son Güncelleme

AB Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini: - "(Makedonya'da isim değişikliği için yapılacak referandum) 30 Eylül'de düzenlenecek referandumdaki oylar AB için anahtar" - "Sessiz kalmamalı ve ülkeniz için nasıl bir gelecek istediğinize dair kendinizi ifade etme şansını kaybetmemelisiniz" - Makedonya Başbakanı Zoran Zaev: - "Şimdi biz, Makedonya vatandaşları olarak 30 Eylül'deki referandumda birliğimizi kanıtlamalı, anlaşma hakkında geleceğimiz yararına olacak bir karar vermeliyiz"

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Makedonya'da isim değişikliğine ilişkin olarak 30 Eylül'de düzenlenecek referandumda kullanılacak oyların Avrupa Birliği (AB) için anahtar olduğunu söyledi.

Mogherini, Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki temasları kapsamında, Başbakan Zoran Zaev ile birlikte eski Türk Çarşısı'nı gezdi. Esnafı ziyaret eden Mogherini ve Zaev, burada Türk çayı içti.

Mogherini, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Makedonya vatandaşlarına yönelik, 30 Eylül'de düzenlenecek referandumda kullanılacak oyların AB için anahtar olduğunu ifade etti.

Üsküp'te AB'nin ortak geleceği hakkında konuşma şansı bulmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Mogherini, tarihi zorlukların üstesinden gelen hükümetin "cesur ve sorumlu" davrandığını dile getirdi.

"Bu siyasi cesaret ve sorumluluk, bütün Avrupa'nın memnuniyetle karşıladığı Yunanistan ile varılan isim anlaşmasının gerçekleştiği tarihi bir anda doruğa ulaştı. Dahası o an Güneydoğu Avrupa'daki diplomasi ve diyaloğun gücünü teyit etti." diyen Mogherini, Makedonya ile Yunanistan arasındaki anlaşmanın bölge ve ötesi için ilham olabileceğini söyledi.

Makedonya vatandaşlarının, 30 Eylül'de sandığa ülkelerinin geleceği için gideceklerini unutmamaları gerektiğini belirten Mogherini, "Sessiz kalmamalı ve ülkeniz için nasıl bir gelecek istediğinize dair kendinizi ifade etme şansını kaybetmemelisiniz." dedi.

Başbakan Zaev de AB'ye üyelik perspektifinin, aralarında Yunanistan ile varılan anlaşma dahil yükümlülüklerin yerine getirilmesinde itici güç olduğunu ifade etti.

Avrupa Parlamentosunda (AP) bugün yaptığı konuşmayı hatırlatan Zaev, bunun Makedonya Başbakanı tarafından Makedonca yapılan ilk konuşma olduğunu vurguladı.

Bunun ülkesine olan desteği gösterdiğini dile getiren Zaev, "Şimdi biz, Makedonya vatandaşları olarak 30 Eylül'deki referandumda birliğimizi kanıtlamalı, anlaşma hakkında geleceğimiz yararına olacak bir karar vermeliyiz. Bizim için AB üyeliği, tüm sosyal faktörleri, reformları başarılı bir şekilde uygulamak ve yolculuğumuzda karşılaştığımız zorlukların üstesinden gelmek için itici faktördür." diye konuştu.

Mogherini, Üsküp'teki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov ve ana muhalefetteki İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliği Genel Başkanı Hristijan Mickoski ile de bir araya gelecek.

- Referandum

Makedonya isminin "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" anlamına gelen "Republika Severna Makedonija" olarak değiştirilmesi için düzenlenecek referandumda, Makedon halkına, "Makedonya Cumhuriyeti ile Yunanistan arasındaki isim anlaşmasını kabul ediyor musunuz ve NATO ve Avrupa Birliği üyeliğinden yana mısınız?" sorusu sorulacak.

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30 eylül AB Frederica Mogherini Makedonya NATO referandum zoran zaev

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