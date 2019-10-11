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‘Refet Efendi’ ve çetesinin 8 üyesi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2019 21:02 | Son Güncelleme

Kocaeli’de vatandaşların dini duygularını kullanarak ev ve arsa paralarını aldığı iddiası ile gözaltına alınan ‘Rafet Efendi’ kod adlı çetenin 9 üyesi tutuklandı.Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’de kendisini ‘evliya’, ‘mümin’ olarak tanıtıp vatandaşlardan sadaka adı altında para, arsa, araba, ziynet eşyası alan ve ‘Rafet Efendi’ kod adı ile tanınan Ş.Ö.

Kocaeli’de vatandaşların dini duygularını kullanarak ev ve arsa paralarını aldığı iddiası ile gözaltına alınan ‘Rafet Efendi’ kod adlı çetenin 9 üyesi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’de kendisini ‘evliya’, ‘mümin’ olarak tanıtıp vatandaşlardan sadaka adı altında para, arsa, araba, ziynet eşyası alan ve ‘Rafet Efendi’ kod adı ile tanınan Ş.Ö. ve çete üyelerinin yakalanması için Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Vatandaşların dini duygularını istismar ederek dolandıran şahısların, çok miktarda ev, arsa, araç, para topladıkları tespit edilen Ş.Ö. ve çete üyelerinin yakalanması için 8 Eylül Salı günü operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda çete lideri Ş.Ö. ile R.M., Y.D., Y.S., E.Ş., A.Y., E.Ş., T.B.S., Y.Y., S.S., M.Y., M.Ö., B.Ş., M.G. ve B.Ş. olmak üzere toplam 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda çok miktarda para ve doküman ele geçirildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne getirilen şahıslardan 6’sı sorgularının ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 9 çete üyesi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

‘Rafet Efendi’ kod adı ile tanınan Ş.Ö. isimli şahsın kendisi ile görüşmek isteyen mağdurlardan ‘yüz görümü’ adı altında 500 TL para aldığı, vatandaşlara ev, araba, yazlık ve ziynet eşyaları gibi malları karşılığında cennet vaat ettiği iddia edildi.

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