Refik Hariri suikastı davası

LEİDSCHENDAM (AA) - Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesinde, eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri'nin 2005'te uğradığı suikast sonucu öldürülmesiyle ilgili davanın son duruşması görülmeye başlandı.

Merkezi Leidschendam kentinde bulunan özel mahkemede görülen ve 13 yıl önceki suikastı işledikleri iddia edilen dört zanlının gıyabında yargılandığı davanın duruşmasına Refik Hariri'nin oğlu Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri de katıldı.

Mahkemeden yapılan açıklamada, duruşmanın 21 Eylül'e kadar devam edeceği belirtilirken, duruşmanın başından bu yana 307 tanığın ifade verdiği ve olayla ilgili 3 bin 128 belge bulunduğu kaydedildi. Kararın, kamuya açık bir duruşmada ve gelecek yıl açıklanması bekleniyor.

Lübnan’da 2005'te düzenlenen bombalı saldırıda Hariri'nin yanı sıra 22 kişi hayatını kaybetmişti.

- Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesi

Lübnan hükümeti, ülkedeki bölünmüşlük ve karışıklığı da dikkate alarak, Hariri suikastı konusunu BM'ye devretmişti. BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı ile Hariri suikastını araştırmak için kurulan heyet, ilk raporunu 2005'in Ekim ayında Güvenlik Konseyine sunmuştu. 29 Mart 2006'da BMGK, Uluslararası Lübnan Mahkemesinin kurulmasına karar vermişti. 2007'nin Haziran ayında statüsünün yürürlüğe girmesinden sonra Uluslararası Lübnan Mahkemesi, 1 Mart 2009'da çalışmalarına başlamıştı.