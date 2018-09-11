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Refik Hariri suikastı davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 13:04 | Son Güncelleme

BM'ye bağlı Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesinde, eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri'nin suikast sonucu öldürülmesiyle ilgili davanın son duruşması görülmeye başlandı

LEİDSCHENDAM (AA) - Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesinde, eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri'nin 2005'te uğradığı suikast sonucu öldürülmesiyle ilgili davanın son duruşması görülmeye başlandı.

Merkezi Leidschendam kentinde bulunan özel mahkemede görülen ve 13 yıl önceki suikastı işledikleri iddia edilen dört zanlının gıyabında yargılandığı davanın duruşmasına Refik Hariri'nin oğlu Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri de katıldı.

Mahkemeden yapılan açıklamada, duruşmanın 21 Eylül'e kadar devam edeceği belirtilirken, duruşmanın başından bu yana 307 tanığın ifade verdiği ve olayla ilgili 3 bin 128 belge bulunduğu kaydedildi. Kararın, kamuya açık bir duruşmada ve gelecek yıl açıklanması bekleniyor.

Lübnan’da 2005'te düzenlenen bombalı saldırıda Hariri'nin yanı sıra 22 kişi hayatını kaybetmişti.

- Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesi

Lübnan hükümeti, ülkedeki bölünmüşlük ve karışıklığı da dikkate alarak, Hariri suikastı konusunu BM'ye devretmişti. BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı ile Hariri suikastını araştırmak için kurulan heyet, ilk raporunu 2005'in Ekim ayında Güvenlik Konseyine sunmuştu. 29 Mart 2006'da BMGK, Uluslararası Lübnan Mahkemesinin kurulmasına karar vermişti. 2007'nin Haziran ayında statüsünün yürürlüğe girmesinden sonra Uluslararası Lübnan Mahkemesi, 1 Mart 2009'da çalışmalarına başlamıştı.

Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesi, 30 Haziran 2011'de Hizbullah örgütü üyeleri olan Selim Cemil Ayyaş, Mustafa Emin Bedreddin, Hüseyin Hasan Anisi ve Esed Hüseyin Sebra hakkında Hariri suikastını planlamak ve düzenlemek suçundan tutuklama kararı vermişti.

Mahkemenin tutuklama kararı verdiği 4 Hizbullah üyesi halen bulunamadığı için 2 Şubat 2012'de zanlıların gıyabında yargılanmasına başlanmıştı. Zanlılar için savcıların hazırladıkları iddianamelerin 16 Ocak 2014'te okunmasıyla, 2005'teki Hariri suikastının ilk duruşması gerçekleştirilmişti.

BM Güvenlik Konseyi tarafından Hariri suikastını soruşturmakla görevlendirilen mahkemenin davayı 3 yılda sonuçlandırması planlanıyordu. Dava sürecinin uzaması nedeniyle 23 Aralık 2017'de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesinin görev süresini üç yıl daha uzatmıştı.

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Hollanda Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesi

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