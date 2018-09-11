Refik Hariri suikastı davası

BEYRUT (AA) - Lübnan Başbakanı Saad Hariri, babası Refik Hariri'nin 2005'te suikast sonucu öldürülmesiyle ilgili dava için "intikam değil adalet istediklerini" kaydetti.

Hariri, Lahey'de Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Özel Lübnan Mahkemesinde eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri'nin 2005'te suikast sonucu öldürülmesine ilişkin davanın son duruşmasına katıldı.

Lübnan Başbakanı, mahkeme önünde basına yaptığı açıklamada, babasına düzenlenen suikast ile ilgili duruşmaya katılmanın zor olduğunu belirterek, "Can acıtan şeyler var ancak sorumluluk noktasında ülkenin çıkarını gözetmek zorundayız. Her zaman adalet istedik, intikama tevessül etmedik." diye konuştu.

Mahkemeden yapılan açıklamada, duruşmanın 21 Eylül'e kadar devam edeceği belirtilmişti. Kararın, gelecek yıl kamuya açık bir duruşmada açıklanması bekleniyor.

Lübnan'da 2005'te düzenlenen bombalı saldırıda Hariri'nin yanı sıra 22 kişi hayatını kaybetmişti.

- Uluslararası Özel Lübnan Mahkemesi

Lübnan hükümeti, ülkedeki bölünmüşlük ve karışıklığı dikkate alarak Hariri suikastı konusunu BM'ye devretmişti.