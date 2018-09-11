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Refik Hariri suikastı davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 16:54 | Son Güncelleme

Lübnan Başbakanı Saad Hariri intikam değil adalet istediklerini söyledi

BEYRUT (AA) - Lübnan Başbakanı Saad Hariri, babası Refik Hariri'nin 2005'te suikast sonucu öldürülmesiyle ilgili dava için "intikam değil adalet istediklerini" kaydetti.

Hariri, Lahey'de Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Özel Lübnan Mahkemesinde eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri'nin 2005'te suikast sonucu öldürülmesine ilişkin davanın son duruşmasına katıldı.

Lübnan Başbakanı, mahkeme önünde basına yaptığı açıklamada, babasına düzenlenen suikast ile ilgili duruşmaya katılmanın zor olduğunu belirterek, "Can acıtan şeyler var ancak sorumluluk noktasında ülkenin çıkarını gözetmek zorundayız. Her zaman adalet istedik, intikama tevessül etmedik." diye konuştu.

Mahkemeden yapılan açıklamada, duruşmanın 21 Eylül'e kadar devam edeceği belirtilmişti. Kararın, gelecek yıl kamuya açık bir duruşmada açıklanması bekleniyor.

Lübnan'da 2005'te düzenlenen bombalı saldırıda Hariri'nin yanı sıra 22 kişi hayatını kaybetmişti.

- Uluslararası Özel Lübnan Mahkemesi

Lübnan hükümeti, ülkedeki bölünmüşlük ve karışıklığı dikkate alarak Hariri suikastı konusunu BM'ye devretmişti.

BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı ile Hariri suikastını araştırmak için kurulan heyet, ilk raporunu Ekim 2005'te BMGK'ye sunmuştu. BMGK, 29 Mart 2006'da, Uluslararası Özel Lübnan Mahkemesinin kurulmasına karar vermişti. Haziran 2007'de statüsünün yürürlüğe girmesinden sonra mahkeme, 1 Mart 2009'da çalışmalarına başlamıştı.

Mahkeme, 30 Haziran 2011'de Hizbullah örgütü üyeleri Selim Cemil Ayyaş, Mustafa Emin Bedreddin, Hüseyin Hasan Anisi ve Esed Hüseyin Sebra hakkında Hariri suikastını planlamak ve düzenlemek suçundan tutuklama kararı vermişti.

Tutuklama kararı verilen 4 Hizbullah üyesi bulunamadığından 2 Şubat 2012'de zanlıların gıyabında yargılanmasına başlanmıştı. Zanlılar için savcıların hazırladıkları iddianamelerin 16 Ocak 2014'te okunmasıyla 2005'teki Hariri suikastının ilk duruşması gerçekleştirilmişti.

BMGK tarafından Hariri suikastını soruşturmakla görevlendirilen mahkemenin davayı 3 yılda sonuçlandırması planlanıyordu. Dava sürecinin uzaması nedeniyle 23 Aralık 2017'de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesinin görev süresini 3 yıl daha uzatmıştı.

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Lübnan Başbakanı Saad Hariri refik hariri

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