Refik Hariri suikastı davası

LEİDSCHENDAM (AA) - Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesinde, eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri'nin 2005'te uğradığı suikast sonucu öldürülmesiyle ilgili davanın son duruşması tamamlandı.

Merkezi Leidschendam kentindeki özel mahkemede, 13 yıl önceki suikastı işledikleri iddia edilen dört zanlının gıyabında yargılandığı davanın son duruşması görüldü.

Mahkemeden yapılan açıklamada, hakimlerin 9 gün süren son duruşmada sunulan raporları değerlendirip karar verecekleri kaydedildi. Kararın, kamuya açık bir duruşmada gelecek yıl açıklanması bekleniyor.

Açıklamada, duruşmanın başından bu yana 307 tanığın ifade verdiği ve olayla ilgili 3 bin 131 belge bulunduğu bildirildi.

Lübnan’da 2005'te düzenlenen bombalı saldırıda Hariri'nin yanı sıra 22 kişi hayatını kaybetmişti.

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- Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesi

Lübnan hükümeti, ülkedeki bölünmüşlük ve karışıklığı da dikkate alarak, Hariri suikastı konusunu BM'ye devretmişti. BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı ile Hariri suikastını araştırmak için kurulan heyet, ilk raporunu 2005'in Ekim ayında BM Güvenlik Konseyine sunmuştu. 29 Mart 2006'da BMGK, Uluslararası Lübnan Mahkemesinin kurulmasına karar vermişti. 2007'nin Haziran ayında statüsünün yürürlüğe girmesinden sonra Uluslararası Lübnan Mahkemesi, 1 Mart 2009'da çalışmalarına başlamıştı.