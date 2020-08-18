Refik Hariri suikastı: Eski Lübnan başbakanına yapılan suikastın karar duruşması bugün

Eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri'nin 2005'te öldürüldüğü suikast ile ilgili karar duruşması bugün yapılacak. Dava, Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Lübnan Mahkemesi tarafından görülüyor.

7 Ağustos'ta yapılması planlanan karar duruşması, 4 Ağustos'ta Beyrut limanında yaşanan ve en az 200 kişinin öldüğü patlamanın ardından, mağdurlarla dayanışma için 18 Ağustos'a ertelenmişti.

Refik Hariri, 14 Şubat 2005'te Beyrut'ta konvoyuna bomba yüklü bir kamyonla düzenlenen saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Saldırıda Hariri ile birlikte 22 kişi ölmüştü.

Dava süreci nasıl gelişti?

Gelişmiş yöntemlerle ve karmaşık bir planlamayla düzenlenen suikast hakkında Birleşmiş Milletler soruşturması açıldı. 2007'de ise bir uluslararası mahkeme kuruldu.

226 kişinin de yaralandığı saldırının soruşturulduğu dosyada, 297 tanık ifadesi ve 3 bin 131 belge delil olarak bulunuyor.

Mahkeme, 30 Haziran 2011'de Hizbullah örgütü üyeleri olan Selim Cemil Ayyaş, Mustafa Emin Bedreddin, Hüseyin Hasan Anisi ve Esed Hüseyin Sebra hakkında "Hariri suikastını planlamak ve düzenlemek" suçundan tutuklama kararı verdi.