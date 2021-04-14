Refleksi kurtardı! Çocuğunu böyle çekip aldı

Rusya'nın St.Petersburg kentindeki Katernikov Caddesi'nde bir mağazanın çıkışında bekleyen baba ve oğul üzerlerine doğru hızla geri gelen araçla duvar arasında sıkışmaktan son anda kurtuldu. O anlar, saniye saniye mağazanın güvenlik kamerasına yansıdı.

SON ANDA KURTULDULAR

Yol kenarına park edilmiş vaziyetteki otomobil arka arkaya giderek, mağaza kapısında bekleyen baba ve oğulun üzerine hareket etti. doğru geldi. Otomobilin hızla üzerlerine yaklaştığını fark eden babanın refleksi çocuğunu yaralanmaktan kurtardı.

DHA

