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  4. Refleksi kurtardı! Çocuğunu böyle çekip aldı

Refleksi kurtardı! Çocuğunu böyle çekip aldı

14.04.2021 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'da bir mağaza çıkışında duran baba-oğul, kontrolden çıkan araçtan son anda kurtuldu. St.Petersburg kentinde yaşanan olayda aracın baba-oğulun üzerine gediği anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Rusya'nın St.Petersburg kentindeki Katernikov Caddesi'nde bir mağazanın çıkışında bekleyen baba ve oğul üzerlerine doğru hızla geri gelen araçla duvar arasında sıkışmaktan son anda kurtuldu. O anlar, saniye saniye mağazanın güvenlik kamerasına yansıdı.

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SON ANDA KURTULDULAR

Yol kenarına park edilmiş vaziyetteki otomobil arka arkaya giderek, mağaza kapısında bekleyen baba ve oğulun üzerine hareket etti. doğru geldi. Otomobilin hızla üzerlerine yaklaştığını fark eden babanın refleksi çocuğunu yaralanmaktan kurtardı.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Rusya

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