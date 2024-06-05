Reflü belirtileri nelerdir? Reflü tedavisi

Mide reflüsü, yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen bir rahatsızlıktır ancak doğru tedavi ve yaşam tarzı değişiklikleri ile kontrol altına alınabilir. Mide reflüsü semptomlarından muzdarip olanlar, bir sağlık uzmanına danışmalı ve uygun tedavi seçeneklerini araştırmalıdır.

Reflü nedir?

Mide reflüsü mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçmasıyla ortaya çıkan bir sindirim sistemi sorunudur. Bu durum, mide asidinin yemek borusuna geri kaçması sonucunda yanma hissi, ekşime, göğüs ağrısı ve diğer rahatsız edici semptomlara neden olabilir. Mide reflüsü yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilir ve ciddi komplikasyonlara yol açabilir.

Reflü belirtileri nelerdir?

Reflü belirtileri arasında yanma hissi (özellikle göğüste), ekşime, boğazda dolgunluk hissi, öksürük, geğirme ve boğazda sıkışma hissi yer alabilir. Reflü olduğunu nasıl anlarız sorusuna şu yanıtı verebiliriz:

Bu semptomlar genellikle yemekten sonra veya yatarken kötüleşir. Kronik mide reflüsü, yemek borusunda hasara ve inflamasyona yol açabilir. Diğer belirtiler arasında ağızda acı veya ekşi tat, yutma güçlüğü, kronik boğaz ağrısı ve ses kısıklığı bulunabilir.

Reflü tedavisi nasıl yapılır?

Reflü tedavisi, semptomların şiddetini azaltmayı ve yemek borusunda hasarı önlemeyi amaçlar. Reflü nasıl geçer sorusuna şu yanıtı verebiliriz:

Yaşam tarzı değişiklikleri, diyet düzenlemeleri, ilaçlar ve cerrahi müdahale yer alabilir. Yaşam tarzı değişiklikleri arasında kilo verme, yüksek yastık altında yatma, yağlı ve asidik yiyeceklerden kaçınma, sigara içmeme ve alkol tüketiminin azaltılması yer alabilir. Reflüye ne iyi gelir sorusunun yanıtı şöyledir:

Özellikle yeşil yapraklı sebzeler, brokoli, karnabahar ve salatalık gibi sebzeler mide asidini nötralaze etmeye yardımcı olabilir.

Muz, elma, armut ve kavun gibi meyveler mide asidini tahriş etmeden mideyi rahatlatmaya yardımcı olabilir.

Yulaf ezmesi, kahverengi pirinç ve tam tahıllı ekmek gibi tam tahıllar lif bakımından zengindir ve sindirimi kolaylaştırır.

Tavuk, balık, tofu ve fasulye gibi yağsız proteinler mideyi tahriş etmeden sizi tok tutmaya yardımcı olabilir.

Yoğurt, probiyotik bakımından zengindir ve bu da sindirime yardımcı olabilir ve mide asidinin neden olduğu tahrişi azaltabilir.

Zencefil, mide bulantısını ve kusmayı hafifletmeye yardımcı olabilecek doğal bir antiemetiktir.

Papatya çayı, mideyi rahatlatmaya ve sindirimi iyileştirmeye yardımcı olabilecek sakinleştirici bir bitkidir.

Yatarken başınızı yükseltmek, mide asidinin yemek borusuna geri dönmesini önlemeye yardımcı olabilir.

Yemek yedikten sonra en az 2 saat ayakta durun.

Fazla kilolunuz varsa, kilo vermek mide asidinin yemek borusuna geri dönmesini önlemeye yardımcı olabilir.

Sigara içmek mide asidini artırabilir ve reflü semptomlarını kötüleştirebilir.

Stres mide asidini artırabilir. Yoga, meditasyon veya nefes egzersizleri gibi stresi azaltma tekniklerini uygulamak faydalı olabilir.

Bol su içmek mideyi seyreltmeye ve sindirime yardımcı olmaya yardımcı olabilir.





