Reflü belirtileri nelerdir? Reflü tedavisi

Mide reflüsü, yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen bir rahatsızlıktır ancak doğru tedavi ve yaşam tarzı değişiklikleri ile kontrol altına alınabilir. Mide reflüsü semptomlarından muzdarip olanlar, bir sağlık uzmanına danışmalı ve uygun tedavi seçeneklerini araştırmalıdır.
Mide reflüsü mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçmasıyla ortaya çıkan bir sindirim sistemi sorunudur. Bu durum, mide asidinin yemek borusuna geri kaçması sonucunda yanma hissi, ekşime, göğüs ağrısı ve diğer rahatsız edici semptomlara neden olabilir. Mide reflüsü yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilir ve ciddi komplikasyonlara yol açabilir.
Reflü belirtileri arasında yanma hissi (özellikle göğüste), ekşime, boğazda dolgunluk hissi, öksürük, geğirme ve boğazda sıkışma hissi yer alabilir. Reflü olduğunu nasıl anlarız sorusuna şu yanıtı verebiliriz:
Bu semptomlar genellikle yemekten sonra veya yatarken kötüleşir. Kronik mide reflüsü, yemek borusunda hasara ve inflamasyona yol açabilir. Diğer belirtiler arasında ağızda acı veya ekşi tat, yutma güçlüğü, kronik boğaz ağrısı ve ses kısıklığı bulunabilir.
Reflü tedavisi, semptomların şiddetini azaltmayı ve yemek borusunda hasarı önlemeyi amaçlar. Reflü nasıl geçer sorusuna şu yanıtı verebiliriz:
Yaşam tarzı değişiklikleri, diyet düzenlemeleri, ilaçlar ve cerrahi müdahale yer alabilir. Yaşam tarzı değişiklikleri arasında kilo verme, yüksek yastık altında yatma, yağlı ve asidik yiyeceklerden kaçınma, sigara içmeme ve alkol tüketiminin azaltılması yer alabilir. Reflüye ne iyi gelir sorusunun yanıtı şöyledir: