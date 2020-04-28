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Reflü hastaları Ramazan ayında bunlara dikkat!

SAĞLIK HABERLERİ  | 28.04.2020 10:33 | Son Güncelleme

Ramazan ayı ile birlikte değişen yeme içme alışkanlıklarının özellikle mide problemi bulunan kişilerde ciddi sıkıntıları tetikleyebileceğini söyleyen Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Ayhan Avcu, Ramazan ayında mide şikayetlerini azaltmak için bazı önerilerde bulundu.

Reflü hastaları Ramazan ayında bunlara dikkat!

Başta gastrit ve reflü problemleri olan hastaları uyaran uzmanlar bu gibi hastaların oruç tutmalarında bir sakıncanın olmadığını söyledi. Özel Medicana Bursa Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Ayhan Avcu, mide şikayetlerini azaltmak için bazı önerilerde bulundu. Avcu, "Mide içeriğinin öncelikle asit olmak üzere pepsin ve safranın yemek borusuna (özofagusa) kaçışına yani reflü olmasına ve reflü olan materyalin hastada belirtilere sebep olarak hayat kalitesini bozmasına, ’gastroözofageal reflü hastalığı’ (GÖRH) denilmektedir. Genel toplumda görülme sıklığı yaklaşık yüzde 20’dir. Toplumumuzda geniş bir hasta popülasyonuna sahip bu hastalık, Ramazan’ın başlaması ile beslenme alışkanlıklarımızdaki ve vücut metabolizmamızdaki değişimden önemli ölçüde etkilenecek ve dikkat edilmediği takdirde şikayetlerde ciddi artışlara sebep olacaktır. Gün boyu dinlenme halinde olan midenin yoğun kalorili ve fazla miktarda gıda ile dolması belirgin belirtilerin artışlarına sebep olacaktır’’ dedi.

MİKTARA VE YENİLENLERE DİKKAT

Dr. Ayhan Avcu, Ramazan’da mide şikayetlerini azaltmak için şu önerilere dikkat edilmesi konusunda uyardı:
"İftarda fazla miktarda gıda tüketilmemeli, az miktarda, küçük porsiyonlarla beslenme tercih edilmeli, yavaş yavaş ve iyi çiğnediğimizden emin olarak gıdalar tüketilmeli. Aşırı yağlı besinler ve kızartmalardan kaçınılmalı. Yoğun protein ağırlıklı beslenme yerine sebze tüketimine ağırlık verilmeli. İftar sonrasında yoğun çay ve kahve tüketilmemeli, aşırı sıcak içeceklerden kaçınılmalı. Yoğun şerbetli tatlılar reflü ataklarının tetiklenmesine sebep olacağı için küçük porsiyonlar halinde sütlü tatlılar tercih edilmeli. İftar sonrasında en az 2-3 saat boyunca uzanmaktan kaçınılmalı, sahur sonrasında da benzer şekilde buna dikkat edilmeli. Gece semptomlarında artışı olan hastalarda yatak başı yükseltilmeli. İftarda ve sonrasında gazlı içecekler tüketilmemeli, baharat ve asidik gıdalardan (limon, portakal gibi) uzak durulmalı. Reflü sebebi ile kullanılan ilaçlar iftar ve sahur öncesinde hekim önerisine göre kullanılmaya devam edilmeli. Tüm önlemlere rağmen şikayetlerinde artış olan hastalar hekimlerine başvurmalı." (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
mide hastalıkları reflü

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