Reflü nedir? Çocuk ve bebeklerde reflü belirtileri ve tedavisi nasıl olur?

REFLÜYE KARŞI 5 ETKİLİ ÖNERİ Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Gastroenterolojisi Uzmanı Prof. Dr. Vildan Ertekin “Reflü belirtileri çok geniş bir yelpazede yer alır. Basit olarak ağıza yenilen gıdaların gelmesinden, hayatı tehdit eden solunum durmalarına (apne) kadar değişebilir. Görülme sıklığı hayatın ilk üç ayında başlar, bebeklerin en az yarısında günde bir yediklerinin ağıza gelmesi şikayeti vardır. Dördüncü ayda görülme sıklığı yüzde 60-70 ile en yüksek değere ulaşır. Birinci yılda yüzde 95’i iyileşirken daha nadir görülen patolojik reflü 300 çocuktan birinde söz konusu olmaktadır” diyor. Çocuklarda reflünün belirtileri ve ebeveynlere reflüye karşı 5 etkili öneri sıralandı. GECE BESLENMESİNİ KALDIRIN Özellikle ülkemizde çok sık görülen bir yanlış, gece beslenmesi. Gece beslenmesine 6 aydan sonra ihtiyaç duyulmadığından gece sütü vermekten vazgeçin, yatmadan en az 2 saat önce yemek yedirmeye son vermiş olun. Aksi halde çocuğunuzda reflü hastalığına neden olabilirsiniz. Üstelik bu hastalara birçok defa yanlış tanı, hatta astım tanısı konulduğundan uzun süreli gereksiz ilaçlara başlanabiliyor.

BU BESİNLERDEN UZAK TUTUN Çocuk ve bebeklerde beslenme ve hayat tarzı değişikliği yapılması şart. Özellikle çikolata ve baharatlı yiyecekler tükettirmeyin. Yağlı hazır gıdalardan kaçının. Kafeinli ve asitli içeceklerden, paketli ambalajlı tüm yiyeceklerden uzak tutun. Oysa günümüzde küçük yaştaki çocuklara bile asitli içecekler vermek gibi bir yanlışa düşülebiliyor. Tüm bu yiyecek ve içecekler reflü hastalığı ile birlikte çocuklarda artık çağımızın en korkulan kabusuna şişmanlığa ve ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. PORSİYONLARINI AZALTIN Anneler çocuklarının tabaklarına kimi zaman midesinin alacağı ölçüden daha fazla yemek koyup, bunu bitirmesini bekleyebiliyor. Ancak sağlıklı olan, tabağa koyulan gıda miktarının azaltılması, az az ve sık sık beslenmeye özen gösterilmesi. Çünkü çocukların midesi büyüklerle kıyaslandığında çok küçük olduğundan reflüye yol açabiliyor. ÇOK SIKI VE DAR GİYDİRMEYİN Albenili kıyafetler kimi zaman sağlıklı olup olmadığına bakılmaksızın sadece görüntüsüne aldanarak alınıp bebeklere ve çocuklara giydirilebiliyor. Ancak özellikle çok sıkı ve dar kıyafetlerden kaçınmak gerekiyor. Zira bu kıyafetler çocuklarda mideye bası yaparak reflünün şiddetini artırıyor.