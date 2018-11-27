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Reflü nedir? Çocuk ve bebeklerde reflü belirtileri ve tedavisi nasıl olur?

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.11.2018 10:15 | Son Güncelleme

Son yıllara dek yetişkinlerin hastalığı olarak bilinen reflü, günümüzde artık çocukların da kapısını sık çalan bir hastalık haline geldi. Reflü sadece yetişkinleri değil bebekleri de tehdit ediyor. Mide içeriğinin ağıza veya yemek borusuna geri kaçmasıyla oluşan şikayetler reflü olarak adlandırılırken, belirtileri çok farklı şikayetlerle kendini gösteriyor.

Reflü nedir? Çocuk ve bebeklerde reflü belirtileri ve tedavisi nasıl olur?

REFLÜYE KARŞI 5 ETKİLİ ÖNERİ

Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Gastroenterolojisi Uzmanı Prof. Dr. Vildan Ertekin “Reflü belirtileri çok geniş bir yelpazede yer alır. Basit olarak ağıza yenilen gıdaların gelmesinden, hayatı tehdit eden solunum durmalarına (apne) kadar değişebilir. Görülme sıklığı hayatın ilk üç ayında başlar, bebeklerin en az yarısında günde bir yediklerinin ağıza gelmesi şikayeti vardır. Dördüncü ayda görülme sıklığı yüzde 60-70 ile en yüksek değere ulaşır. Birinci yılda yüzde 95’i iyileşirken daha nadir görülen patolojik reflü 300 çocuktan birinde söz konusu olmaktadır” diyor.

Çocuklarda reflünün belirtileri ve ebeveynlere reflüye karşı 5 etkili öneri sıralandı.

GECE BESLENMESİNİ KALDIRIN

Özellikle ülkemizde çok sık görülen bir yanlış, gece beslenmesi. Gece beslenmesine 6 aydan sonra ihtiyaç duyulmadığından gece sütü vermekten vazgeçin, yatmadan en az 2 saat önce yemek yedirmeye son vermiş olun. Aksi halde çocuğunuzda reflü hastalığına neden olabilirsiniz. Üstelik bu hastalara birçok defa yanlış tanı, hatta astım tanısı konulduğundan uzun süreli gereksiz ilaçlara başlanabiliyor.

BU BESİNLERDEN UZAK TUTUN

Çocuk ve bebeklerde beslenme ve hayat tarzı değişikliği yapılması şart. Özellikle çikolata ve baharatlı yiyecekler tükettirmeyin. Yağlı hazır gıdalardan kaçının. Kafeinli ve asitli içeceklerden, paketli ambalajlı tüm yiyeceklerden uzak tutun. Oysa günümüzde küçük yaştaki çocuklara bile asitli içecekler vermek gibi bir yanlışa düşülebiliyor. Tüm bu yiyecek ve içecekler reflü hastalığı ile birlikte çocuklarda artık çağımızın en korkulan kabusuna şişmanlığa ve ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor.

PORSİYONLARINI AZALTIN

Anneler çocuklarının tabaklarına kimi zaman midesinin alacağı ölçüden daha fazla yemek koyup, bunu bitirmesini bekleyebiliyor. Ancak sağlıklı olan, tabağa koyulan gıda miktarının azaltılması, az az ve sık sık beslenmeye özen gösterilmesi. Çünkü çocukların midesi büyüklerle kıyaslandığında çok küçük olduğundan reflüye yol açabiliyor.

ÇOK SIKI VE DAR GİYDİRMEYİN

Albenili kıyafetler kimi zaman sağlıklı olup olmadığına bakılmaksızın sadece görüntüsüne aldanarak alınıp bebeklere ve çocuklara giydirilebiliyor. Ancak özellikle çok sıkı ve dar kıyafetlerden kaçınmak gerekiyor. Zira bu kıyafetler çocuklarda mideye bası yaparak reflünün şiddetini artırıyor.

İDEAL KİLOYA DİKKAT EDİN

Çocuk Gastroenterolojisi Uzmanı Prof. Dr. Vildan Ertekin ”Günümüzde kilolu çocuğun çok sağlıklı olduğu algısı çok yaygın. Aslında fazla kilo tüm hastalıklar için risk oluşturmaktadır.Özellikle de reflü açısından çok önemli bir risk faktörüdür. Sağlıklı ve dengeli beslenme ile çocukların kilo alımı önlenmeli, fazla tartılı çocuklar yine sağlıklı şekilde zayıflatılmalıdır” diyor.

ÇOCUKLARDA REFLÜNÜN BELİRTİLERİNE DİKKAT!

• Ağızdan salya akması
• Tükürme ve kusma, kanlı kusma
• Besinlere ilgisizlik, ağlama, iştahsızlık, huzursuzluk
• Çok sık gece uyanmaları
• Kilo kaybı veya yetersiz kilo alımı
• Ağız kokusu, dişlerde çürük
• Hıçkırık
• Sık gece uyanmaları
• Karın ağrısı
• Boy kısalığı
• Yutma güçlüğü
• Tekrarlayan akciğer iltihabı
• Uzun süren bir türlü geçmeyen öksürük
• Ses kısıklığı
• Kulak iltihabı, sinüzit
• Tekrarlayan zatürre atakları

Prof. Dr. Vildan Ertekin


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