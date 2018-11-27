Reflü nedir? Reflü belirtileri nelerdir? Reflüyü engellemek için bu önerilere kulak verin

Son yıllara dek yetişkinlerin hastalığı olarak bilinen reflü, günümüzde artık çocukların da kapısını sık çalan bir hastalık haline geldi. Mide içeriğinin ağza veya yemek borusuna geri kaçmasıyla oluşan şikayetler reflü olarak adlandırılırken, belirtileri çok farklı şikayetlerle kendini gösteriyor. Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Gastroenterolojisi Uzmanı Prof. Dr. Vildan Ertekin “Reflü belirtileri çok geniş bir yelpazede yer alır. Basit olarak ağza yenilen gıdaların gelmesinden, hayatı tehdit eden solunum durmalarına (apne) kadar değişebilir. Görülme sıklığı hayatın ilk üç ayında başlar, bebeklerin en az yarısında günde bir yediklerinin ağza gelmesi şikayeti vardır. Dördüncü ayda görülme sıklığı yüzde 60-70 ile en yüksek değere ulaşır. Birinci yılda yüzde 95’i iyileşirken daha nadir görülen patolojik reflü 300 çocuktan birinde söz konusu olmaktadır” diyor. Prof. Dr. Vildan Ertekin, çocuklarda reflünün belirtilerini anlattı, ebeveynlere reflüye karşı 5 etkili öneride bulundu…

GECE BESLENMESİNİ KALDIRIN



Özellikle ülkemizde çok sık görülen bir yanlış, gece beslenmesi. Gece beslenmesine 6 aydan sonra ihtiyaç duyulmadığından gece sütü vermekten vazgeçin, yatmadan en az 2 saat önce yemek yedirmeye son vermiş olun. Aksi halde çocuğunuzda reflü hastalığına neden olabilirsiniz. Üstelik bu hastalara birçok defa yanlış tanı, hatta astım tanısı konulduğundan uzun süreli gereksiz ilaçlara başlanabiliyor.

BU BESİNLERDEN UZAK TUTUN



Çocuk ve bebeklerde beslenme ve hayat tarzı değişikliği yapılması şart. Özellikle çikolata ve baharatlı yiyecekler tükettirmeyin. Yağlı hazır gıdalardan kaçının. Kafeinli ve asitli içeceklerden, paketli ambalajlı tüm yiyeceklerden uzak tutun. Oysa günümüzde küçük yaştaki çocuklara bile asitli içecekler vermek gibi bir yanlışa düşülebiliyor. Tüm bu yiyecek ve içecekler reflü hastalığı ile birlikte çocuklarda artık çağımızın en korkulan kabusuna şişmanlığa ve ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor.

PORSİYONLARI AZALTIN



Anneler çocuklarının tabaklarına kimi zaman midesinin alacağı ölçüden daha fazla yemek koyup, bunu bitirmesini bekleyebiliyor. Ancak sağlıklı olan, tabağa koyulan gıda miktarının azaltılması, az az ve sık sık beslenmeye özen gösterilmesi. Çünkü çocukların midesi büyüklerle kıyaslandığında çok küçük olduğundan reflüye yol açabiliyor.