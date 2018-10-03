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Reflü şikayetlerini azaltan 4 yöntem

SAĞLIK HABERLERİ  | 03.10.2018 11:37 | Son Güncelleme

MİDE asidinin, yemek borusuna geri kaçmasıyla oluşan reflü hastalığının (gastroözefageal reflü) toplumda giderek arttığını, haftada bir defa reflü nedeniyle sorun yaşayanların sayısının, toplumun yaklaşık yüzde 20’sini oluşturduğunu belirten Gastroenteroloji Bölümü Uz.

Reflü şikayetlerini azaltan 4 yöntem

KAYSERİ, (DHA)- MİDE asidinin, yemek borusuna geri kaçmasıyla oluşan reflü hastalığının (gastroözefageal reflü) toplumda giderek arttığını, haftada bir defa reflü nedeniyle sorun yaşayanların sayısının, toplumun yaklaşık yüzde 20’sini oluşturduğunu belirten Gastroenteroloji Bölümü Uz. Dr. İbrahim Kemal Özdemir, reflüye neden olan faktörlerin 4 yöntemle azaltılacağını söyledi.
Reflü hastalığının görülme sıklığının tüm dünyada arttığını, gıdaların, hazırlanması ve saklamasındaki yöntem değişikliği ile tüm dünyada artan obezitenin, reflü hastalığının artışı üzerinde etkili olduğuna vurgu yapan Memorial Kayseri Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü Uz. Dr. İbrahim Kemal Özdemir, '' Kansızlık, yutma güçlüğü, kilo kaybı, iştahsızlık, erken doyma, kusma veya dışkıda kan görülmesi, sarılık, ailede kanser öyküsü olanlar ile 45 yaşın üstündekilere mutlaka endoskopik inceleme yapılmalıdır. Endoskopik incelemede, hastaların yaklaşık yarısında reflü hastalığıyla ilgili bulgular tespit edilemez. Bu guruptakiler özofajitsiz reflü hastalarıdır. Öte yandan yemek borusunun iç tabakasının doğrudan görülerek değerlendirilmesini sağlayan endoskopide zedelenmenin tipi, şiddeti ve yaygınlığı konusunda bilgi elde edilir. Gerekli görüldüğü takdirde endoskopi sırasında biyopsi alınabilir'' dedi.
ŞİKAYETLERİN AZALMASI MÜMKÜN
Yaşam tarzındaki değişikliklerin, hastalığın kontrolünü kolaylaştırdığı, bu önerilere uyan hastaların yüzde 15-25’inde belirtilerin kaybolduğunu söyleyen Gastroenteroloji Bölümü Uz. Dr. İbrahim Kemal Özdemir, uyulması gerekenleri maddeler halinde şöyle sıraladı:
"-Aşırı yağlı ve salçalı yiyecekler, sigara, fazla miktarda alkollü ve kafeinli, her türlü kolalı ve gazlı içecekler ile çikolata ve doğrudan asit ihtiva eden yiyecek tüketilmemelidir.
-Yemek düzeni oluşturulmalı, porsiyon miktarında aşırıya kaçılmamalı, yemeklerden sonra 4 saat kadar ayakta veya oturur durumda olunmalı, yemekten hemen sonra uyunmamalıdır. Şikayetlerin durumuna göre yemek saatleri ve düzeni değiştirilmelidir.
-Gece göğsünde yanma hissi, öksürük veya boğulma hissiyle uyanma şikayetleri varsa yatağın baş tarafının 10 santimetre kadar yükseltilmelidir. Yapılan araştırmalarda sol yana yatarak uyumanın şikayetleri arttırdığı belirlenmiştir.
-Vücut ağırlığı ideal sınırda değilse mutlaka kilo verilmelidir. Vücut ağırlığının ideal sınırda olması, yani kilolu hastaların bu sınırlara dönecek şekilde kilo vermeleri önemlidir."

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