Reflü şikayetlerinizi kökten kurutacak! Reflüye ne iyi gelir?

Reflü hastalığı asit, safra ve mukustan oluşan mide salgılarının yemek borusu veya ağıza kadar yer değiştirmesidir. Reflü hastalığında ağızda acı bir tat oluşmaktadır. Bu da yanma hissine sebep olur. Reflü şikayetlerinin azalması için yaşam tarzını değiştirmek çok önemlidir. Reflü hastalarının yemek yedikten sonra uzanmaması, az ve sık yemek yemesi, gazlı ve alkollü içeceklerden uzak durması gerekir. Geçmeyen reflü şikayetlerinde mutlaka doktora görünmek gerekmektedir.

REFLÜ ŞİKAYETLERİNİ GEÇİRMEK İÇİN

Geleneksel ilaçların yanı sıra balı da reflü durumunu rahatlatmak için kullanabilirsiniz. Bal, yoğunluğu ve viskozitesi sayesinde yemek borusunda belirli bir süre boyunca kalır. Bu, tüm mukoza zarına anti-enflamatuvar ve antibakteriyel etkiye sahip bir kaplama sağlar. Bal seçerken saf ve çiğ bal kullanmanızı tavsiye ederiz. Bu şekilde, özelliklerini koruduğundan ve sağlıksız katkı maddeleri içermediğinden emin olabilirsiniz.

ZENCEFİL

Zencefil kökü, reflü ve genel anlamda sindirim koşulları için etkili bir doğal çaredir. Bu durumdan ara sıra muzdarip olan çocuklar için de bir çözüm olabilir. Ayrıca hamile kadınlar da bunu reflü, mide bulantısı ve kusma için kullanabilirler. Uygun doz günde 1 ila 1.5 gram kuru zencefil tozudur ve bunu yemeklerden yarım saat önce ya da reflü semptomları hissettiğinizde alabilirsiniz. Bazı durumlarda aşırı zencefil tüketmek de sindirim sorunlarına neden olabilir.

Meyan kökü, reflü ve enflamasyon için doğal ve ev yapımı bir çaredir. Meyan kökü özü sayesinde, bu bileşenin uzun vadeli yan etkilerinden (hiperkalemi, hipertansiyon ve sodyum tutulması) kaçınabilirsiniz. Bununla birlikte, yüksek tansiyonu olan kişiler bunu her zaman tıbbi gözetim altında almalıdır.

REFLÜ HASTALARININ UZAK DURMASI GEREKEN YİYECEKLER