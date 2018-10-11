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Reflü tedavisi mümkün mü? Bebeklerde reflü nasıl geçer? Bebeklerde reflü belirtileri nelerdir?

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.10.2018 14:50 | Son Güncelleme

Sadece yetişkinlerde görüldüğü düşünülse de çocukların yüzde 15'inde reflü görülebiliyor. Çocuk gelişimini etkilediği düşünülen reflü mide bulantısı ve kilo kaybı yaşayan bebeklerde ilk bakılması gereken hastalıklar arasında yer alıyor. Reflü belirtileri sadece bunlarla bitmiyor. Mide kapakçığının geniş olması sebebiyle ortaya çıkan reflü tedavisi de oldukça önem taşıyor. Reflü yatağı ve reflü yastığı gibi ürünlerle bebekler rahatlatılmaya çalışılsa da reflüde tıbbı tedavi önem taşıyor.

Reflü tedavisi mümkün mü? Bebeklerde reflü nasıl geçer? Bebeklerde reflü belirtileri nelerdir?

Yetişkin hastalığı olduğu sanılan reflü çocuklar hatta bebeklerde de ortaya çıkabiliyor. Araştırmalar, tüm çocuklarda yaklaşık yüzde 15 oranında reflü bulunduğunu gösteriyor. Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Meltem Uğraş, huzursuzluk, mide bulantısı ve özellikle kilo kaybı olan çocukların reflü açısından da değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Gastroözofageal reflü genellikle yemek borusu ile mide arasında yer alan kapakçık olarak tanımladığımız bölgeyi etkileyen bazı durumlarda ortaya çıkıyor. Bu kapakçık, yemek borusundan geçen gıdaların mideye gitmesini sağlamak ve daha sonra kapanarak gıdaların geri kaçmasını önlüyor. Bebeklerde bu kapakçık gevşek olabildiğinden reflü sık görülüyor. Bununla birlikte bu kapakçık geliştikçe çocukların çoğunda 1-2 yaşına kadar reflü yakınmaları ortadan kalkıyor.

Reflü nedeniyle çocukların kilo almakta zorlandığını hatırlatan Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Uzmanı Doç. Dr. Meltem Uğraş, bununla birlikte çocukların gelişimlerinin de etkilenebildiğini belirtiyor. Ayrıca, mideden yemek borusuna kaçan asit, dokuda hasarlanmaya ve küçük yaralara yol açabildiği için kansızlık gelişme riski de bulunuyor.

Reflü hastalığı olan bebek ve çocuklarda tartı alımı iyi olmayıp, büyümeleri geri kalabiliyor veya durabiliyor. Bu durum çocukların ileri hayatlarını da etkiliyor.

'HER HASTAYA AYNI YÖNTEM DEĞİL, UYGUN HASTAYA GEREKLİ GÖRÜLEN YÖNTEM TERCİH EDİLMELİ'

Tanı koymada aileden oldukça detaylı bilgi alınması, hastanın beslenmesinin şekil ve içerik açısından dikkatlice sorgulanması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Meltem Uğraş, aile öyküsü ve fizik muayene reflü tanısı koymada önemli olduğunu vurguluyor. Reflü tanısı koymak için geliştirilen çeşitli yöntemler bulunuyor. Her hastaya aynı yöntem değil, uygun hastaya gerekli görülen yöntemin tercih edilmesi gerekiyor.

Doç. Dr. Meltem Uğraş, reflü hastalığının günlük hayatta en sık görülen belirtilerini şöyle sıralıyor:

BEBEKLERDE REFLÜ BELİRTİSİ

• Sık sık bulantı, kusma

• Öğürme

• Huzursuzluk

• Sık ağlama nöbetleri

• Tekrarlayan öksürük

• Ses kısıklığı

• Tekrarlayan orta kulak iltihabı

• İyi beslenememe

• Gelişimde yavaşlama

Çocuklarda;

• Göğüste yanma

• Ağıza acı su gelmesi

• Diş parlaklığının kaybolması

• Ses kısıklığı

• Gelişimde yavaşlama

sık görülen pnömoni; reflü belirtilerindendir.

REFLÜ HASTALIĞI NASIL TEDAVİ EDİLEBİLİR?

Yaşam şekli değişiklikleri: Süt çocuklarında mama içeriğinin değiştirilmesi (yoğunlaştırılması), sık sık az miktarda yedirmek ve yatarken başının yükseltilmeli alınacak önlemler arasında yer alıyor.

Daha büyük çocuklarda ise; portakal suyu, çikolata, nane gibi reflüye yol açabilen gıdalar diyetten çıkarılmalı ve akşam yemeğinden sonra sıvılar alınımını azaltmak gerekiyor.

Hastanın karın içi basıncı artışına yol açan kabızlık, şişmanlık gibi durumlar varsa bunların çözümlenmesi, yine beli çok sıkı kıyafetler giydirilmemesi, yemek yerken masada oturulması, sık sık ve az miktarda yenilmesi. Yatmadan 3 saat önce yiyecek tüketilmemesi ve yatarken başın yükseltilmesi alınabilecek diğer tedbirler arasında yer alıyor.

REFLÜDE TIBBİ TEDAVİ

Doktor kontrolünde, hastaya uygun olarak sindirim sisteminin hareketlerini düzenleyici ve mide asidini azaltıcı, kapakçık fonksiyonlarını güçlendirici ilaçlar kullanılabiliyor.

Tedavi duruma göre 4-6 aya kadar devam edebiliyor. Uzun süren tedaviye rağmen düzelemeyen seçilmiş vakalarda cerrahi tedavi bir seçenek olabiliyor.

Cerrahi tedavi: Nörolojik sorunları olan bazı hastalarda çok nadir olarak kapağın cerrahi yöntemlerle tedavisi gerekebiliyor.


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