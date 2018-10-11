Reflü tedavisi mümkün mü? Bebeklerde reflü nasıl geçer? Bebeklerde reflü belirtileri nelerdir?

Yetişkin hastalığı olduğu sanılan reflü çocuklar hatta bebeklerde de ortaya çıkabiliyor. Araştırmalar, tüm çocuklarda yaklaşık yüzde 15 oranında reflü bulunduğunu gösteriyor. Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Meltem Uğraş, huzursuzluk, mide bulantısı ve özellikle kilo kaybı olan çocukların reflü açısından da değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Gastroözofageal reflü genellikle yemek borusu ile mide arasında yer alan kapakçık olarak tanımladığımız bölgeyi etkileyen bazı durumlarda ortaya çıkıyor. Bu kapakçık, yemek borusundan geçen gıdaların mideye gitmesini sağlamak ve daha sonra kapanarak gıdaların geri kaçmasını önlüyor. Bebeklerde bu kapakçık gevşek olabildiğinden reflü sık görülüyor. Bununla birlikte bu kapakçık geliştikçe çocukların çoğunda 1-2 yaşına kadar reflü yakınmaları ortadan kalkıyor.

Reflü nedeniyle çocukların kilo almakta zorlandığını hatırlatan Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Uzmanı Doç. Dr. Meltem Uğraş, bununla birlikte çocukların gelişimlerinin de etkilenebildiğini belirtiyor. Ayrıca, mideden yemek borusuna kaçan asit, dokuda hasarlanmaya ve küçük yaralara yol açabildiği için kansızlık gelişme riski de bulunuyor.