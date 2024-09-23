HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Reflüye ne iyi gelir? Reflüyü en hızlı ne geçirir? Reflü ilaçsız geçer mi?

Reflüye ne iyi gelir? Reflüyü en hızlı ne geçirir? Reflü ilaçsız geçer mi?

Melek Nacar Melek Nacar
21.09.2024 17:19
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşam kalitesini olumsuz bir şekilde etkileyen reflü, doğru beslenme, yaşam tarzı değişiklikleri ve doğal çözümler ile yönetilebilir bir sağlık rahatsızlığıdır. Anlık rahatlama için ilaçlar ve ayrıca evde uygulanabilecek çözümler bulunabilir. Fakat reflüde belirtiler sürekli olarak tekrarlarsa bir uzmana danışmak gerekir. Reflüyü hızlı bir şekilde geçirecek yöntemler arasında en çok uygulanan yöntem sıcak su içilmesidir.

Reflüye ne iyi gelir? Reflüyü en hızlı ne geçirir? Reflü ilaçsız geçer mi?

İçindekiler

  • Reflü neden olur?
  • Reflü belirtileri ve tedavisi
  • Reflü nasıl geçer?

Reflü, mide asidinin yemek borusuna geri kaçması ile ortaya çıkar. Mide yanması, ağza acı bir su gelmesi ve boğazda tahriş gibi belirtileri bulunur. Reflünün ilaçsız geçebilmesi için bazı yaşam tarzı değişiklikleri yapılmalıdır. Doğal çözümler ve yaşam tarzı değişikliği ile reflünün ilaçsız geçme oranı yüksektir. Bazı besinlerden uzak durmak ve yatmadan önce yemek yememek mide asidinin yemek borusuna kaçmasına engel olduğu için reflünün de oluşmasına engel olur.

Reflü neden olur?

Mide asidinin yemek borusuna geri akmasıyla meydana gelen bir durum olan reflü oluşmasının birkaç farklı faktörü bulunur. Reflünün neden olduğu sebepler şu şekilde sıralanabilir:

  • Aşağı özofagus sfinkteri: Mide ile yemek borusu arasında bir kapak işlevi gören bu kas grubu normal şartlarda yemek borusunun mideden gelen asidi geri almasını önler. Bu kasın zayıflaması ve gevşemesi reflüye neden olur.
  • Yaşam tarzı faktörleri: Obezite, hamilelik ve sigara içme gibi bazı durumlar reflü riskini artırır.
  • Beslenme alışkanlıkları: Yiyecekler ve içecekler reflü üzerinde oldukça etkilidir. Özellikle asidik gıdalar, yağlı ve kızartılmış gıdalar ve alkol ve kafein midedeki asit üretimini artırır ve reflüye neden olur.
  • Diğer tıbbi durumlar: Bazı sağlık sorunları reflüye yol açar. Bunlar arasında gastrit, mide fıtığı ve diyabet bulunur.

Reflü belirtileri ve tedavisi

Reflü hastalığının kişiden kişiye göre değişkenlik gösteren belirtileri bulunur. Reflünün en yaygın olarak görülen belirtileri şu şekilde sıralanabilir:

  • Mide yanması: Reflünün en yaygın belirtisi mide yanmasıdır. Genel olarak göğüs kemiğinin arkasında hissedilir ve özellikle yemek yedikten sonra ortaya çıkar.
  • Ağza acı su gelmesi: Mide asidinin ağızda hissedilmesi durumudur ve reflü belirtileri arasında yer alır.
  • Boğazda tahriş hissi: Yemek borusunun asitle tahriş olma durumudur ve gıcık, kaşıntı ve ağrı hissine yol açar.
  • Yutma güçlüğü ve göğüs ağrısı: Mide asidi yemek borusunu tahriş ettiğinden dolayı yutma güçlüğü yaşanabilir. Göğüs bölgesinde ise, yanma ya da baskı hissine sebep olur.
  • Kuru öksürük: Reflü öksürüğe neden olabilir ve özellikle yatarken ya da uzanırken belirginleşir.

Reflü belirtileri değişkenlik gösterdiği gibi tedavisi de belirtilerin şiddetine ve nedenine göre değişkenlik gösterebilir. Reflü tedavisinde ilk yapılması gereken beslenme alışkanlığının değiştirilmesidir. Asidik ve yağlı gıdalardan kaçınarak reflü tedavisi için başlangıç yapılabilir. Ayrıca kilo kontrolü ve stres yönetimi de reflü tedavileri arasında yer alır. Bunun yanı sıra doktor kontrolünde verilen ilaçlar da reflü tedavisinde etkilidir ve şiddetli reflü belirtilerinde kullanılması gerekir.

Reflü nasıl geçer?

Reflüden kurtulmak ya da belirtilerini hafifletmek için çeşitli yöntemler bulunur. Reflüyü geçirmek için yapılması gereken en etkili yöntem beslenme alışkanlıklarının düzenlenmesidir. Büyük porsiyonlar yerine küçük ve sık öğünlerle mide basıncını azaltmak mümkündür. Ayrıca asidik ve yağlı gıdalardan kaçmak reflü geçirmek için en etkili yöntemdir. Reflü rahatsızlığı olanların yemekten sonra yatmamaya da dikkat etmesi gerekir. Yüksek yastık kullanımı reflü geçirmeye yardımcı öğelerden biridir. Fazla kilodan dolayı da oluşabilen reflü geçmesi için, sağlıklı bir diyet yapılmalı ve fazla kilonun mideye yapmış olduğu baskıdan kurtulmalıdır.

Reflüyü en hızlı ne geçirir?

Pek çok reflü rahatsızlığı bulunan insan bu durumdan hızlı bir şekilde kurtulmak ister. Lifli gıdalar reflü hastalığına iyi gelir ve hızlı bir şekilde geçirir. Ayrıca elma, muz, zencefil, brokoli, salatalık ve papatya bitki çayı reflüyü hızlı bir şekilde geçirmek için etkili besinlerdir.

Reflü ilaçsız geçer mi?

Bu konuda reflüyü oluşturan etkin maddeler göz önünde bulundurulmalıdır. Reflü belirtileri sürekli olarak ve uzun süreli olarak devam ediyorsa bir uzman yardımıyla ilaç kullanılması gerekir. Fakat belirtiler az ise ilaçsız olarak da geçebilir. Ancak bir kesin bilgi için bir doktora danışılması şarttır.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
reflü
En Çok Okunan Haberler
Diyarbakır'da tartışma yaratan Gaffar Okkan kararı!

Diyarbakır'da tartışma yaratan Gaffar Okkan kararı!

SEÇİM ANKETİ | AK Parti artık ikinci parti değil!

SEÇİM ANKETİ | AK Parti artık ikinci parti değil!

Ümraniye'de polise silahlı saldırı! Bir polis yaralandı

Ümraniye'de polise silahlı saldırı! Bir polis yaralandı

Nuri Şahin bir yenildi pir yenildi! Bu kadarını kimse beklemiyordu...

Nuri Şahin bir yenildi pir yenildi! Bu kadarını kimse beklemiyordu...

1 milyon abone daha fazla para ödeyecek!

1 milyon abone daha fazla para ödeyecek!

Apartmanda esrarengiz kundakçı 'Acaba bugün ne olacak' diye eve geliyorlar! Son 6 ayda defalarca kez açıklanamayan olaylar

Apartmanda esrarengiz kundakçı 'Acaba bugün ne olacak' diye eve geliyorlar! Son 6 ayda defalarca kez açıklanamayan olaylar

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.