HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Reform beklentisi: Piyasalardaki U dönüşü kalıcı mı?

Reform beklentisi: Piyasalardaki U dönüşü kalıcı mı?

16.11.2020 19:22 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Reform beklentisi: Piyasalardaki U dönüşü kalıcı mı?

İktidardan gelen reform mesajları piyasaları olumlu etkiledi.

Ancak ekonomistlere göre ekonomide kalıcı iyileşme için söylemden öteye geçilmesi ve hukukun üstünlüğüne dair adımların bir an önce atılması şart.Merkez Bankası Başkanlığına Naci Ağbal, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na da Lütfi Elvan'ın getirilmesinin ardından, iktidardan gelen "ekonomide yeni dönem" mesajları piyasalara yeşil ışık yaktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta AKP'nin Tekirdağ, Kars ve Karaman kongrelerinde yaptığı açıklamalarda, ekonomi, hukuk ve demokraside yepyeni bir seferberlik başlattıklarını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, görevine başlarken yaptığı açıklamada, "Piyasa dostu bir dönüşüm programı uygulayacakları" mesajını verirken Naci Ağbal da Merkez Bankası olarak tüm politika araçlarını etkin ve şeffaf bir şekilde kullancaklarını vurguladı.

Öne çıkan bu söylem son bir haftadır kurları rekor seviyelerden aşağı çekti. Türk Lirası, dolar karşısında yüzde 10'a yakın değer kazandı. Türkiye'nin risk priminin göstergesi olan beş yıllı CDS'ler ise 520 baz puanlı seviyelerden 402 baz puana düştü. Peki piyasalardaki yaşanan U dönüşü kalıcı mı?

Gözler faiz kararında olacak

Bilgi Üniversitesi'nden ekonomist Murat Sağman'a göre piyasalardaki normalleşmenin kalıcı olup olmaması kısa vadede Merkez Bankası’nın faiz kararına bağlı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı perşembe günü yapılacak.

DW Türkçe'ye konuşan Sağman, toplantının, son yılların en kritik faiz toplantısı olacağına dikkat çekiyor. Faiz artırımına ilişkin beklentilerin 100 baz puandan 600 baz puana kadar değiştiğini söyleyen Sağman, "Eğer normalleşme ise piyasa faizi zaten 425-450 baz puan bir artış gösteriyor. Piyasa faizi şu anda 14.50, politika faizi 10.25 seviyesinde. Muhtemelen perşembeye kadar piyasa faizi 14.75'e çıkarsa geç likite penceresi faiz seviyesine kadar yani 450 baz puan bir artışın gelmesi gerekiyor” diyor.

Bu normalleşme olmazsa piyasalarda yine eski sarmala dönülebileceğini vurgulayan Sağman'a göre, bu faiz arttırımı da sadece zaman kazandırıcak. Sağman, normalleşmenin kalıcı olması için başta hukuk olmak üzere diğer reformların da devreye girmesi gerektiğine işaret ediyor.

Türkiye, son yıllarda yaşanan güven bunalımı nedeniyle uluslararası yatırımcıların ilgisini giderek kaybetti. Son 5 yılda yabancı sermayenin doğrudan yatırımları yüzde 54 azaldı.

Merkez Bankası verilerine göre 2020'nin ilk 9 ayında yabancıların yatırım yaptığı hisse senedi ve devlet iç borçlanma senetlerinden 14.9 milyar dolar çıkış gerçekleşti. Aynı dönemde doğrudan yabancı yatırımlarda 3 milyar dolarlık artış olsa da bu artış daha çok gayrimenkul alımlarından kaynaklandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın verdiği bilgiye göre ise yabancı yatırımcılar sadece birkaç günde Türkiye piyasalarına 3 milyar dolara yakın giriş sağladı.

"Yapısal sorunları çözmez"

Peki yabancı sermayeyi ülkeye çekmek için başlatılan seferberlik Türkiye ekonomisinin önde gelen sorunlarını çözmede yeterli olacak mı?

DW Türkçe'ye konuşan Kadir Has Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erinç Yeldan’a göre yabancı yatırımcıyı davet etme arayışı Türkiye ekonomisinde plansızlığın ve programsızlığın bir unsuru. Türkiye'de makroekonomik politikaların doğrudan doğruya yabancı sermayeye davet kurgusu üzerinden sürdürüldüğünü ifade eden Yeldan, ulusal tasarruf ve yatırım dengesinin makroekonomik perspektiften tamamen çıkarıldığını, yatırımların sadece yabancı yatırımcı olarak adlandırıldığını söylüyor.

Bu anlayışın yapısal sorunları çözmeye değil makyajlamaya yaradığını, kısa vadeli, geçici tedbirler sunduğunu dile getiren Yeldan, "Türkiye'nin kronik cari işlemler açığı, ithalata bağımlılığı ve bunlara dayalı işsizlik, kronik enflasyon gibi problemlerini, yabancı yatırımcıyı Türkiye'ye davet ederek kısa dönemde bir yama, bir reçete olarak değerlendirmek, Türkiye ekonomisinde yapılması gereken yapısal reformları geciktiriyor. Ve Türkiye'yi uluslararası sermayenin kaprislerine bağlı, fırtınalara, kasırgalara açık bir ekonomi haline getiriyor” diyor.

Türkiye’de yıllık enflasyon ekim ayı verilerine göre 11.89 seviyesinde bulunuyor. Ekonomi yılın ikinci çeyreğinde pandeminin de etkisiyle yüzde 9.9 daraldı. İşsizlik ise ağustos ayı itibarıyla yüzde 13.2'ye yükseldi.

"Temel sorun tek adam rejimi"

DW Türkçe'ye konuşan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yalçın Karatepe de 18 yıllık iktidardan gelen reform söylemlerinin sorunları bir süre daha ötelese de derinleşen ekonomik krizi ortadan kaldırmayacağı görüşünde.

Karatepe, “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sanki geçen hafta sonu seçimler yapılmış, seçimi kazanmış ve iktidar olmuş yeni bir siyasi hareketin lideri olarak Türkiye'de hukuk ve ekonomi alanında reformlar yapacağından söz ediyor olması aslında Türkiye'nin temel sorununun ne olduğunu açıkça gösteriyor. Ülke ihtiyaçlarından bağımsız olarak siyasi bir liderin siyasi ikbali için ihtiyaç duyduğunda reform yapabilmesine ama uygun görmediği halde toplumdan gelen bütün taleplere kulak tıkayabilmesine izin veren tek adam rejimi Türkiye'nin temel sorununu oluşturuyor” yorumunu yapıyor.

Karatepe'ye göre, rejim değişmediği sürece hukuk, ekonomi ve diğer alanlarda yapılacağı söylenen reformların bir sonuç üretmesi mümkün değil. Yalçın Karatepe, “Bunlar sadece sorunların bir süre daha ötelenmesine ama büyüyerek karşımıza çıkmasına yol açacak. Bu sebeple yapılması gereken şey gayet açık ve net. Türkiye’deki rejimin ciddi bir biçimde tartışılması ve yeni bir modelin ülkede hayata geçirilmesi gerekir” diyor.

Piyasalar Merkez Bankası’nın perşembe günkü faiz kararına odaklanırken, ekonomistlere göre ekonomide uzun dönemli bir iyileşme için reform söylemlerinden öte geçilmesi gerekiyor.

Pelin Ünker

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse... Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...
16 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı16 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralarÇekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralar

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama

Her gün gelip saatlerce aynı yere bakıyor! Sırrı ortaya çıktı

Her gün gelip saatlerce aynı yere bakıyor! Sırrı ortaya çıktı

Dev yatırım bankasın Morgan Stanley'den dolar tavsiyesi

Dev yatırım bankasın Morgan Stanley'den dolar tavsiyesi

Şeyh Sait ve Seyit Rıza'yı paylaşınca ortalık karıştı! 'Vatan haini...'

Şeyh Sait ve Seyit Rıza'yı paylaşınca ortalık karıştı! 'Vatan haini...'

iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı

iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı

Okulların tamamen açılmasıyla ilgili Bakan Selçuk'tan açıklama

Okulların tamamen açılmasıyla ilgili Bakan Selçuk'tan açıklama

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

İmamoğlu'ndan İstanbul için korkutan açıklama: Kapanma şart

İmamoğlu'ndan İstanbul için korkutan açıklama: Kapanma şart

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz

Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada

Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada

O illerde alarm zilleri çalıyor: Vaka artışı ortalamanın 2 katı

O illerde alarm zilleri çalıyor: Vaka artışı ortalamanın 2 katı

Diğer Haberler

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay için harekete geçildi: Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve...

Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi

Son dakika: Bombalı eylem hazırlığındaki terörist yakalandı!

Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı!

16 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

16 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Ağrı'da fuhuş operasyonu! 5 kişi tutuklandı

Ağrı'da fuhuş operasyonu! 5 kişi tutuklandı

Niğde'de kamyon devrildi! Sürücüden acı haber

Niğde'de kamyon devrildi! Sürücüden acı haber

Dehşete düşüren görüntüler! Çocuğu kaldırıp yere vurdu

Dehşete düşüren görüntüler! Çocuğu kaldırıp yere vurdu

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.