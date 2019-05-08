HABER

Reform Eylem Grubu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.05.2019 13:06 | Son Güncelleme

Reform Eylem Grubu’nun 6.

Reform Eylem Grubu’nun 6. toplantısı, 9 Mayıs Avrupa Günü’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Avrupa Birliği Başkanlığı eşgüdümünde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı ve Başmüzakereci Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımıyla 9 Mayıs Avrupa Günü’nde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek toplantı, saat 14.00’da başlayacak. Söz konusu toplantı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak ilk Reform Eylem Grubu olma özelliğini taşıyor. Siyasi reform sürecinde önemli bir ivme unsuru olan Reform Eylem Grubu, AB üyelik sürecine yönelik gerçekleştirilecek siyasi, hukuki ve ekonomik reformlar ve AB ile vize serbestisi diyaloğunda kalan son 6 kritere yönelik atılacak adımları ele alacak.

Paylaşımları olay yarattı! Fenomen çifte tepki yağıyor Paylaşımları olay yarattı! Fenomen çifte tepki yağıyor
CHP ve DSP heyetleri bir araya geldiCHP ve DSP heyetleri bir araya geldi
CHP'den DSP'ye ziyaretCHP'den DSP'ye ziyaret

En Çok Okunan Haberler

Elçin Sangu'nun Ekrem İmamoğlu paylaşımı olay oldu

Elçin Sangu'nun Ekrem İmamoğlu paylaşımı olay oldu

Abdullah Gül'ün hatırlattığı '367 Kararı' neydi?

Abdullah Gül'ün hatırlattığı '367 Kararı' neydi?

Görür görmez telefona sarıldılar: İnanılır gibi değil!

Görür görmez telefona sarıldılar: İnanılır gibi değil!

Mahir Ünal'dan CHP'ye sert eleştiri!

Mahir Ünal'dan CHP'ye sert eleştiri!

Dev maçta Cüneyt Çakır'dan tarihi görev

Dev maçta Cüneyt Çakır'dan tarihi görev

Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken seçim paylaşımı

Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken seçim paylaşımı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Ahmet Davutoğlu yeni parti mi kuracak?

Ahmet Davutoğlu yeni parti mi kuracak?

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Diğer Haberler
AK Partili Mehmet Muş: Kanun teklifini TBMM'ye sunduk

AK Partili Mehmet Muş: Kanun teklifini TBMM'ye sunduk

Bahçeli'den Abdullah Gül sorusuna yanıt

Bahçeli'den Abdullah Gül sorusuna yanıt

AK Partili Özel'den Kılıçdaroğlu'na yönelik sert sözler

AK Partili Özel'den Kılıçdaroğlu'na yönelik sert sözler

Abdullah Gül'ün hatırlattığı '367 Kararı' neydi?

Abdullah Gül'ün hatırlattığı '367 Kararı' neydi?

MHP'li vekil Enginyurt: Anadolu Ajansı Başkanı derhal istifa etmeli

Enginyurt: Anadolu Ajansı Başkanı derhal istifa etmeli

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'dan CHP'ye çağrı: Hukuka saygı duyun

Mahir Ünal'dan CHP'ye sert eleştiri!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.