Reform Eylem Grubu toplantısı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Türkiye'nin geleceğini, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü gibi ortak siyasi değerler üzerinde inşa etmeye kararlıyız." ifadesini kullandı.

Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Reform Eylem Grubu'nun 6. toplantısının bugün "Avrupa Günü"nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirildiğini belirtti.

Siyasi ve hukuki reformları sürdürme iradesini en yüksek düzeyde bir kez daha teyit ettiklerini ifade eden Gül, "Türkiye'nin geleceğini, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü gibi ortak siyasi değerler üzerinde inşa etmeye kararlıyız." ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği (AB) ile durağanlaşan ilişkileri de mevcut zorluklara rağmen karşılıklı güven, anlayış ve iş birliği temelinde canlandırma arzusunda olduklarını vurgulayan Gül, şunları kaydetti:

"İlişkileri, karşılıklı yarar ve anlayış temelinde geliştirme irademizi ortaya koyarken, Türkiye'nin mevcut siyasi denetim sürecinden çıkarılması yönündeki beklentimizi de ifade ediyoruz. Bu engeli demokrasiyi güçlendiren adımlarla ve elbette kendimizi daha iyi anlatarak aşacağız.

Toplumun önünü açan, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran, devletimizin demokratik karakterini güçlendiren ve hukuk devleti vasfını tahkim eden bir reform gündemini ısrarla takip edeceğiz. Bunu en başta kendi ihtiyaçlarımız ve vatandaşlarımızın memnuniyeti için istiyoruz."

