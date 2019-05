Reform Eylem Grubu toplantısı sona erdi

Reform Eylem Grubu, altıncı toplantısını ilk defa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ve Avrupa Günü’nde yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında, Avrupa Birliği Başkanlığı eşgüdümünde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı ve Başmüzakereci Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında ve Avrupa Günü’nde yapılan ilk Reform Eylem Grubu toplantısı olma özelliğini taşıyan toplantı sonrasında yapılan yazılı açıklama şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye, AB üyeliği konusunda kararlılığını sürdürmektedir ve bu kapsamda çalışmalarına devam etmektedir. VI. REG Toplantımızı 9 Mayıs Avrupa Günü’nde gerçekleştiriyor olmamız bir tesadüf değildir. 9 Mayıs, Avrupa bütünleşmesinin temellerinin atıldığı gündür. REG toplantıları da ülkemizin Avrupa Birliği’ne adaylık sürecinde gerçekleştirilen reformlara kaynaklık eden en önemli mekanizmadır. Bu nedenle, toplantımızın 9 Mayıs Avrupa gününde düzenlenmesi AB sürecindeki kararlılığımızı ortaya koymaktadır.

Türkiye’nin bugüne kadar sergilediği tüm gayretlere rağmen, birtakım siyasi mülahazalarla önümüze çıkan engeller nedeniyle müzakere sürecinin kilitlenmesinin her iki tarafa da faydası yoktur. AB’den beklentimiz, Türkiye’ye diğer aday ülkelerle eşit davranması ve teknik olan bir süreci siyasi engellerden arındırmasıdır.

Mayıs ayı sonunda gerçekleşecek Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri neticesinde hem AP hem Avrupa Komisyonu yeniden şekillenecektir. Artan ideolojik aşırılıkların yeni AP’ye egemen olmamasını ve AB kurumlarındaki yeni oluşumun daha dengeli ve objektif bir duruş sergilemesini umut ediyoruz.

Türkiye AB üyeliği hedefine sıkı sıkıya bağlıdır. Katılım müzakereleri sürecimiz her ne kadar siyasi olarak engellense de, Türkiye AB standartlarına uyum için çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir. Bugün gerçekleştirdiğimiz toplantıda hem ülkemizdeki mevcut gelişmeleri ortaya koyduk hem de önümüzdeki süreçte atacağımız adımları kararlaştırdık.

Vatandaşlarımızın Schengen alanına vizesiz seyahatine imkan sağlayacak olan Vize Serbestisi Diyaloğu’nun tamamlanması birincil önceliğimizdir. Bu çerçevede, REG toplantımızda kalan kriterlerin yerine getirilmesi sürecinin hızlandırılması kararı alınmıştır. Vatandaşlarımıza, ekonomi de dahil olmak üzere pek çok alanda fayda sağlayacak Vize Serbestisi Diyaloğu’nu tamamlamaya yönelik önümüzdeki dönemde atılacak adımları netleştirdik.

Vize Serbestisi Diyaloğu kapsamında, ayrıca, Ağır Suçlar ve Terörizmle Mücadele Konusunda Europol ile yetkili Türk Makamları arasında Kişisel Verilerin Değişimine Dair Türkiye-AB Anlaşmasının akdedilmesine ilişkin müzakerelerin ikinci toplantısı 9 Nisan 2019 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

18 Mart Türkiye-AB Mutabakatı kapsamında üzerimize düşen sorumlulukları kararlılıkla yerine getirdik. Bu sayede düzensiz göçü kontrol altında tutmaya ve daha da önemlisi can kayıplarının önüne geçmeye devam ediyoruz. Avrupa Birliği’ne geçen düzensiz göçmen sayısı ülkemizin çabaları sayesinde son beş yılın en düşük seviyesindedir. Avrupa ve Avrupa’nın refahı ve güvenliği ülkemizin doğu sınırlarından başlamaktadır.”