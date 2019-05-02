"Reform irademiz artarak devam etmekte"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Reform irademiz artarak ve güçlenerek devam etmekte." dedi.

Bakan Gül, Adli İstatistiklerin Kapasitesinin ve Kalitesinin Artırılması İçin Teknik Yardım Projesi'nin bir otelde yapılan açılış toplantısına katıldı. Burada konuşan Gül, Bakanlık olarak hem reform iradesini hem de Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi ile birlikte çalışma iradesini sürdürdüklerini söyledi.

Hukuk devleti ile etkin işleyen bir yargı sistemi arasında çok bariz ilişki olduğunu belirten Gül, "Hukuk devletinin kendi meşruiyetini de sağlayan en önemli unsur, toplumdaki ihtilaf ve çatışmalara süratle yanıt verecek bir sistemin varlığıdır." diye konuştu.

"Yargı, önüne gelen sorunları nesnel ve adil bir şekilde çözüme kavuşturan 'hakemlik' vasfını koruyabildiği ölçüde hukuka ve hukukun üstünlüğüne dair toplumdaki inancı da pekiştirmektedir." ifadesini kullanan Bakan Gül, şöyle devam etti:

"Bu sebeple mahkemeler sadece üzerinde 'ilam' yazılı bir belgeye değil, bizzat adalete erişimi garanti etmelidir. Tam da bu sebeple çalışmalarımızda bir yol haritası değeri taşıyan 'Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin temel vizyonunu 'güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemi' olarak belirledik. Güven veren adalet, merkezine insanı alan politikalar demektir. Güven veren adalet, sistemi değer merkezli inşa etmektir. Güven veren adalet, hakkın gecikmeden, zamanında teslimidir."