Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, "Türkiye'nin S-400'lerdeki haklılığını, ABD'nin F-35'lerdeki haksızlığını ABD ve Avrupa kamuoyuna anlatmak istiyorsak Türkiye'nin hukuk devleti olduğunun imzasını attığımız bu reform sürecinin bir an önce kanunlaşmaya başlaması lazım." dedi.

Feyzioğlu, Konya'da bir otelde düzenlenen "Genişletilmiş İç Anadolu Bölge Baro Başkanları Toplantısı"nda, Türkiye'nin hava savunma sistemlerine ihtiyacı olduğunu söyledi.

- "Batı, çifte standartlıdır"

Türkiye'nin diplomasideki haklı taleplerini kabul ettirebilmesi için kılıcının da kalkanının da keskin olması gerektiğini ifade eden Feyzioğlu, "Batı, çifte standartlıdır. Filistin'de aynı günde yüz kişi ölür, Batı basınında bir paragraf haber olur. Paris'te bir araç yayaların içine girer, beş kişi ölür, Batı'da bayraklar yarına indirilir." diye konuştu.

Feyzioğlu, bu durumun değiştirilebilmesi için hukuk ve sanayi ile Batı dünyasıyla rekabet edebilecek hale gelinmesi gerektiğini anlattı.

Batı ilkelerinin Anadolu topraklarından neşet edildiğini dile getiren Feyzioğlu, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin içtihatlarını ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni kucaklarken binlerce yıldır Türk milletinin üretimi olan emeğimizi kucaklıyoruz. Evrenselin içerisinde varız. Bunu bilirsek onların kuralları diye bakmayız." şeklinde konuştu.