Refüjde hasat zamanı

Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Bozyazı ilçesinde belediye, geçtiğimiz aylarda ilçe merkezinden geçen Antalya- Mersin karayolu refüjüne ekimini yaptığı yöreye özgü ürünlerin hasadını yaptı.

Bozyazı Belediyesi, geçtiğimiz mayıs ayında Antalya-Mersin Karayolu refüjüne ekimini yaptığı yer fıstığı, muz, gölevez ve börülcenin 5 ay boyunca bakımını yaptı. Belediye ekipleri bugünlerde refüje ekimini yaptığı yer fıstığını hasat ediyor. Zabıtalar, daire müdürleri ve belediye çalışanları ellerine aldıkları kazmalarla 5 ay önce ektikleri fıstıkları sökerek hem vatandaşlara, hem de yoldan geçen araç sürücüleri ve yolculara ikram etti.

Trafik ekipleri de herhangi, bir kazaya meydan vermemek için fıstık sökümünün yapıldığı refüj çevresinde tedbir aldı. Polisler de zaman zaman fıstık sökümüne katıldı.

Yerel kıyafet giyen ve boynuna fıstıktan kolye yapan Belediye Başkan Yardımcısı Birsen Atılgan, uygulamanın gerek yerli halk ve gerekse dışarıdan Bozyazı’ya gelen vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördüğünü söyledi.