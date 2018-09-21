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Refüjde hasat zamanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 15:38 | Son Güncelleme

MERSİN’in Bozyazı ilçesinde belediye, geçtiğimiz aylarda ilçe merkezinden geçen Antalya- Mersin karayolu refüjüne ekimini yaptığı yöreye özgü ürünlerin hasadını yaptı.

Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Bozyazı ilçesinde belediye, geçtiğimiz aylarda ilçe merkezinden geçen Antalya- Mersin karayolu refüjüne ekimini yaptığı yöreye özgü ürünlerin hasadını yaptı.

Bozyazı Belediyesi, geçtiğimiz mayıs ayında Antalya-Mersin Karayolu refüjüne ekimini yaptığı yer fıstığı, muz, gölevez ve börülcenin 5 ay boyunca bakımını yaptı. Belediye ekipleri bugünlerde refüje ekimini yaptığı yer fıstığını hasat ediyor. Zabıtalar, daire müdürleri ve belediye çalışanları ellerine aldıkları kazmalarla 5 ay önce ektikleri fıstıkları sökerek hem vatandaşlara, hem de yoldan geçen araç sürücüleri ve yolculara ikram etti.

Trafik ekipleri de herhangi, bir kazaya meydan vermemek için fıstık sökümünün yapıldığı refüj çevresinde tedbir aldı. Polisler de zaman zaman fıstık sökümüne katıldı.

Yerel kıyafet giyen ve boynuna fıstıktan kolye yapan Belediye Başkan Yardımcısı Birsen Atılgan, uygulamanın gerek yerli halk ve gerekse dışarıdan Bozyazı’ya gelen vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Birçok yerde refüjlere çiçek ekildiğini ancak Bozyazı da bu yıl böyle bir uygulama gerçekleştirdiklerini belirten Atılgan, "Biz de bu yıl ilçemizde yetişen ürünler, muz, gölevez, fıstık ekelim diye düşündük. Bu konuda da vatandaştan çok tebrik aldık. Bir aydır vatandaş zaten fıstık sökümü yapıyor. Biz de bugün vatandaşımıza ve yoldan geçenlere ikram yaptık" dedi.

Fıstığın Bozyazı halkı için önemini de anlatan Atılgan, "Bozyazı halkı için çok önemli bir olaydı. Düğünler, sünnetler, büyük alışverişler hep fıstık sökümünden sonra yapılırdı. Oğlan, kız evlenecek ve nişan yapılacaksa, herhangi bir ev yapılacaksa, fıstık sökümü zamanına ayrılırdı." diye konuştu.

Atılgan, fıstıkla birlikte ekimi yapılan ve bir ay sonra hasat yapacakları gölevez hakkında da bilgi vererek, bu uygulamaya her yıl devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

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