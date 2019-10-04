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Refüjde mahsur kalan yayayı polis kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2019 16:47 | Son Güncelleme

ANKARA'da, trafik akışının yoğun olduğu bulvarda orta refüjde mahsur kalan Arif Yazıcı (60) polisin yardımıyla yolun karşısına geçebildi.

Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, trafik akışının yoğun olduğu bulvarda orta refüjde mahsur kalan Arif Yazıcı (60) polisin yardımıyla yolun karşısına geçebildi.

İnşaat işçisi Arif Yazıcı, Çankaya ilçesindeki Dumlupınar Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek istedi. Üst geçidi kullanmayan Yazıcı, yolun bir tarafını hızlı adımlarla geçerek orta refüje ulaştı. Yazıcı, yoğun trafik nedeniyle yolun diğer tarafına geçemedi ve orta refüjde mahsur kaldı. Hızla akan trafik nedeniyle yaklaşık 1 saat karşıya geçemeyen Yazıcı, daha sonra polisi arayarak yardım istedi. Gelen polis ekipleri, trafiği yavaşlatarak Yazıcı'yı orta refüjden yolun karşısına geçirdi.

Çukurambar'dan geldiğini ve otobüs durağına gitmek için refüje çıktığını belirten Arif Yazıcı, "Karşıya geçmeye çalışıyordum, yolun ortasında kaldım. Ne sağa gidebildim, ne sola. Dursunlar diye el kaldırdım; ama durmadılar. Trafiğin olmadığı sırada çıkmıştım refüje, buranın yoğun olacağı hiç aklıma gelmedi. Polise haber verdim. 'Bekle, sakın kıpırdama' dediler. Ben de bekledim. Onlar geldi ve beni kurtardılar" dedi.

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