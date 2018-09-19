HABER

Refüjde sulama yaparken otomobil çarpan işçi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2018 15:00 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, otoyolda bitkileri sularken otomobilin çarptığı işçi Recep Aslan (57), yaşamını yitirdi.

Refüjde sulama yaparken otomobil çarpan işçi öldü

Kadir ÇELİK/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, otoyolda bitkileri sularken otomobilin çarptığı işçi Recep Aslan (57), yaşamını yitirdi.
Kaza, öğleden sonra Nurdağı- Gaziantep otoyolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. B.A. yönetimindeki 34 AJE 234 plakalı otomobil, refüjdeki ağaç ve çimleri sulayan Recep Aslan'a çarptı. Aslan, olay yerinde yaşamını yitirdi. Aslan'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Otomobil sürücüsü B.A. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

PARTNER İlişkinizin sağlıksız olduğunu gösteren 8 işaret! İlişkinizin sağlıksız olduğunu gösteren 8 işaret!
Otobüs kazasında ölenlerden 2'si Eskişehir ve Bilecik'te toprağa verildiOtobüs kazasında ölenlerden 2'si Eskişehir ve Bilecik'te toprağa verildi
Gaziler Günü'nde şiir okuyan öğrenci gözyaşlarını tutamadıGaziler Günü'nde şiir okuyan öğrenci gözyaşlarını tutamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar operasyonunda flaş karar! Dava düştü

Adnan Oktar operasyonunda flaş karar! Dava düştü

Ertuğrul Özkök: Esad'a ilk önemli jest

Ertuğrul Özkök: Esad'a ilk önemli jest

Defne Samyeli yolda kaldı, Cem Yılmaz'ı aradı

Defne Samyeli yolda kaldı, Cem Yılmaz'ı aradı

Merkez Bankası'ndan döviz kararı!

Merkez Bankası'ndan döviz kararı!

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

İpler çok gerildi! Bu açıklamalar yenilir yutulur cinsten değil

İpler çok gerildi! Bu açıklamalar yenilir yutulur cinsten değil

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çizgi film karakteri gibi gözleri var!

Çizgi film karakteri gibi gözleri var!

Türk Yıldızları Boğaz'da!

Türk Yıldızları Boğaz'da!

Böyle olur aşiret düğünü! Sır gibi gizlediler

Böyle olur aşiret düğünü! Sır gibi gizlediler

Çıtır tavuk diye aldı, içinden bakın ne çıktı

Çıtır tavuk diye aldı, içinden bakın ne çıktı

Peugeot 306 marka otomobilin muhteşem değişimi

Peugeot 306 marka otomobilin muhteşem değişimi

Erzurum'da 3 gün önce kaybolan 2 çocuk annesi kadın bulundu!

Erzurum'da 3 gün önce kaybolan 2 çocuk annesi kadın bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.