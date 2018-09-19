Refüjde sulama yaparken otomobil çarpan işçi öldü

Kadir ÇELİK/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, otoyolda bitkileri sularken otomobilin çarptığı işçi Recep Aslan (57), yaşamını yitirdi.
Kaza, öğleden sonra Nurdağı- Gaziantep otoyolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. B.A. yönetimindeki 34 AJE 234 plakalı otomobil, refüjdeki ağaç ve çimleri sulayan Recep Aslan'a çarptı. Aslan, olay yerinde yaşamını yitirdi. Aslan'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Otomobil sürücüsü B.A. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.
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