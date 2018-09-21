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Refüjde yer fıstığı hasadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 10:20 | Son Güncelleme

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, refüje ekilen yer fıstıkları hasat edilerek sürücülere ve halka ikram edildi

MERSİN (AA) - Mersin'in Bozyazı ilçesinde, yöresel ürünlerin tanıtımı için Belediye tarafından refüje ekilen yer fıstıklarının hasadı yapıldı.

Her yaz döneminde çok sayıda turistin geçtiği Mersin-Antalya karayolunu üzerindeki Bozyazı ilçesinde, mayıs ayında ilçe merkezindeki refüje ekilen yer fıstıkları olgunlaştı. İlçenin yöresel ürünlerinin tanıtımı için ekilen fıstıklar, düzenlenen etkinlikte toplanarak sürücülere ve halka ikram edildi.

Hasada katılan Belediye Başkan Yardımcısı Birsen Atılkan, ekimi azalan yöresel ürünleri tanıtmak ve hatırlatmak istediklerini dile getirdi.

Genelde refüje çiçek dikildiğini anlatan Atılkan, "Biz ise ilçemizde yetişen muz ve yer fıstığı ekmeyi düşündük. Vatandaştan da tebrik aldık. Fıstıkları hasat ederek dağıttık." dedi.

Atılkan, refüjün adeta bir hobi bahçesine dönüştüğünü, çalışmanın farklı ürünlerle devam edeceğini kaydetti.

Fıstık ikram edilenler de memnuniyetini dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
fıstık hobi Mersin

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