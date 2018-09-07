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Refüjdeki ağaca çarpan otomobil devrildi: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 00:32 | Son Güncelleme

Refüjdeki ağaca çarpan otomobil devrildi: 4 yaralı

Adana'nın Çukurova ilçesinde refüjdeki ağaca çarpan otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Turgut Özal Bulvarı'nda Berke Akyıldız iradesindeki 01 EA 475 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı.

Devrilerek yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobilde sürücü Akyıldız ile 3 kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırdı.

Kaza nedeniyle kısmen trafiğe kapanan yol, otomobilin çekilmesinin ardından tekrar açıldı.

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Anahtar Kelimeler:
adana Çukurova Kaza

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