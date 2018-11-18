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Refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 18.11.2018 14:46 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, refüje çarpan motosikletin sürücüsü Mehmet Özçelik (41), hayatını kaybetti.

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, refüje çarpan motosikletin sürücüsü Mehmet Özçelik (41), hayatını kaybetti. Kaza, öğle saatlerinde, Beştepe Mahallesi Turgut Cansever Caddesi'nde meydana geldi. Şehir merkezine doğru giden Mehmet Özçelik, yönetimindeki 51 ER 322 plakalı motosikletin kontrolünü kaybetti. Refüje çarpan motosikletten yola savrulan Özçelik'i görenler, sağlık ekibine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, Mehmet Özçelik’in öldüğünü belirledi. Kafe işleten 2 çocuk babası Mehmet Özçelik’in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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