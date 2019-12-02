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Refüje çarpan motosikletli ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 20:11 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü ağır yaralandı.Kaza, Devrek Yolu Caddesi üzerinde Kavaklık Mahallesi girişinde meydana geldi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü ağır yaralandı.
Kaza, Devrek Yolu Caddesi üzerinde Kavaklık Mahallesi girişinde meydana geldi. İddiaya göre, Zonguldak istikametine seyir eden Alper Ş. (44) idaresindeki 34 DN 2380 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Motosikletten düşerek yerde sürüklenen sürücü ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri yaralıya ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Kaza yapan motosiklet yoldan kaldırılırken, sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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