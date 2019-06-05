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Refüje çarpan otomobil alev aldı: 2 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2019 09:08 | Son Güncelleme

Niğde’de direksiyon hakimiyeti kaybedilen otomobil, refüje çarparak alev aldı.

Niğde’de direksiyon hakimiyeti kaybedilen otomobil, refüje çarparak alev aldı. Kazada otomobil içerisinde bulunan 1 kişi yanarak can verirken, yoldan geçen vatandaşlardın araçtan çıkardığı 1 yolcu da hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, Niğde Fertek Mahallesi’nde saat 00.00 sıralarında meydana geldi. Fertek Mahalle istikametinden Niğde Merkez istikametine seyir halinde olan 34 CBM 337 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç alev alırken kazayı gören vatandaşlar yanan otomobil içerisinden bir kişiyi çıkardı. Alevlerin sardığı otomobil de bir kişinin daha olduğu ve yanarak öldüğü belirlendi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa bir süre içerisinde söndürdü.
Hayatını kaybeden iki kişi kimliğinin belirlenmesi için Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla alakalı inceleme başlattı.

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