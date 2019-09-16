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Refüje çarpan otomobil, karşı şeride geçti: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2019 10:06 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüje çarpıp, karşı şeride geçtikten sonra durdu.

Refüje çarpan otomobil, karşı şeride geçti: 6 yaralı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüje çarpıp, karşı şeride geçtikten sonra durdu. Kazada, 6 kişi yaralandı.
Kaza, dün akşam, İzmir- Ankara E- 96 yolu Akçapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Salihli yönüne giden İsmail Uyar (43) yönetimindeki 35 DC 4769 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, refüje çarparak, karşı şeride geçtikten sonra durdu. Kazada sürücü İsmail Uyar ile otomobildeki yakınları Hatice Uyar (40), Emre Uyar (6), Suna Gözkara (40), Sultan Gözkara (16) ve Sude Gözkara (14) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 6 yaralıyı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Refüje çarpan otomobil, karşı şeride geçti: 6 yaralıRefüje çarpan otomobil, karşı şeride geçti: 6 yaralıRefüje çarpan otomobil, karşı şeride geçti: 6 yaralıRefüje çarpan otomobil, karşı şeride geçti: 6 yaralı

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