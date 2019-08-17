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Refüje çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2019 11:20 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüje çarpıp, takla attı.

Refüje çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı

İsa ÇİÇEK/PAMUKOVA (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüje çarpıp, takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 05.30 sıralarında, Pamukova'nın Bayırakçaşehir mevkisinde meydana geldi. Adapazarı yönüne giden Alper Halıcı'nın kullandığı 34 BNH 842 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, refüje çarparak, takla attı. Bu sırada araçtan çıkan ön tekerlek, savrulup, aynı yöndeki Ali Mesut Özyüksel yönetimindeki 34 TV 0759 plakalı otomobile ve Kenan Aksu'nun kullandığı 16 AFA 920 plakalı minibüse çarptı. Kazada sürücü Alper Halıcı ile otomobilinde bulunan Alev İnal Halıcı yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 2 yaralıyı ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Refüje çarpan otomobil takla attı: 2 yaralıRefüje çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı

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