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Refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2018 15:06 | Son Güncelleme

ORDU'nun Kumru ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp, refüje çarpan otomobilin sürücüsü Kadir Dizen, hayatını kaybetti.  Kaza, Kumru-Niksar karayolunda meydana geldi.

KUMRU (Ordu), (DHA)- ORDU'nun Kumru ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp, refüje çarpan otomobilin sürücüsü Kadir Dizen, hayatını kaybetti.
Kaza, Kumru-Niksar karayolunda meydana geldi. Kadir Dizen yönetimindeki 50 EU 348 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarptı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Dizen'in yaşamını yitirdiği saptandı.
Dizen'in cenazesi morga götürülürken, araç da çekici yardımıyla kaldırıldı.

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