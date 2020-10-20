HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Refüje çarpan tır, tozu dumana katıp yan yattı

Refüje çarpan tır, tozu dumana katıp yan yattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2020 17:13 | Son Güncelleme

Burdur’un Bucak ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan tır, yol kenarındaki refüje çarptı.

Burdur’un Bucak ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan tır, yol kenarındaki refüje çarptı. Ortalığın toz duman olduğu kaza, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücü ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Kaza, 18 Ekim Pazar günü Antalya-Burdur karayolunda meydana geldi. Tır sürücüsü Ahmet Z., direksiyon hakimiyetini kaybederek, yoldan çıktı. Tırın bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kaza anı ise çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, direksiyon hakimiyeti kaybedilen tırın bariyerlere çarptığı, çarpmanın şiddetiyle de ortalığın bir anda toza bulandığı görülüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzeyi gören telefonuna sarıldı! Yüzeyi gören telefonuna sarıldı!
'Renksiz hayatıma renk katmak istiyorum' dedi ve evi ateşe verdi'Renksiz hayatıma renk katmak istiyorum' dedi ve evi ateşe verdi
ABD seçimlerini Trump mı Biden mı kazanacak?ABD seçimlerini Trump mı Biden mı kazanacak?
1/
En Çok Okunan Haberler
Meral Akşener açıkladı: Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacak
Meral Akşener açıkladı: Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacak
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Spor taytıyla dikkat çekti! Beğeni yağdı
Spor taytıyla dikkat çekti! Beğeni yağdı
Göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı
Göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Korkunç kaza! 5 yaşındaki çocuk ile babası hayatını kaybetti
Korkunç kaza! 5 yaşındaki çocuk ile babası hayatını kaybetti
Çocukların çekildiği sosyal deneyler hakkında suç duyurusu
Çocukların çekildiği sosyal deneyler hakkında suç duyurusu
Evlendiği günün sabahı intihar etti
Evlendiği günün sabahı intihar etti
Diğer Haberler
'Renksiz hayatıma renk katmak istiyorum' dedi ve evi ateşe verdi
'Renksiz hayatıma renk katmak istiyorum' dedi ve evi ateşe verdi
Mahkeme öncesi flaş gelişme! Cemal Metin Avcı'nın talebine itiraz
Mahkeme öncesi flaş gelişme! İtiraz edildi
Van Valiliği duyurdu! 15 gün süreyle yasaklandı
15 gün süreyle yasaklandı
Bin 300 yıllık 'Anıt Ağaç'ın zeytini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderilecek
Zeytini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderilecek
İstanbul'da koronavirüs denetimi! Taksici bakın kendini nasıl savundu
İstanbul'da koronavirüs denetimi! Taksici bakın kendini nasıl savundu
Antalya'ya kış gelmek bilmiyor! Fotoğraflar bugün çekildi
Antalya'ya kış gelmek bilmiyor! Fotoğraflar bugün çekildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.