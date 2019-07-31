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Refüje çarpıp, devrilen motosikletin kasksız sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2019 15:52 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde, kontrolden çıkıp, refüje çarparak, devrilen motosikletin kasksız sürücüsü İsmail Çevik (39) yaşamını yitirdi.

Bahattin ALBAYRAK/KUYUCAK (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde, kontrolden çıkıp, refüje çarparak, devrilen motosikletin kasksız sürücüsü İsmail Çevik (39) yaşamını yitirdi.
Kuyucak'taki cam fabrikasında işçi olarak çalışan İsmail Çevik, dün saat 23.30 sıralarında, plakasız motosikleti ile kırsal Pamukören Mahallesi'ndeki evine dönmek üzere yola çıktı. Pamukören Mahallesi girişine geldiğinde Çevik'in kontrolünden çıkan motosiklet, refüje çarparak, devrildi. Başını zemine çarpan ve kaskı takılı olmayan Çevik, olay yerinde yaşamını yitirdi. Çevik'in cansız bedeni, jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Evli olan İsmail Çevik'in, Kuyucak'taki arkadaşını ziyaretten dönerken kaza yaptığı öğrenildi.

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