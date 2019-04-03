Refüje çıkan araç direği yerinden söktü: 3 yaralı

Elazığ’da yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç öne refüje, sonra direğe çarptı. Direğin yerinden söküldüğü kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Diyarbakır karayolunun 20. kilometresinde Sivrice ilçesi kavşağı yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 21 BB 423 plakalı hafif ticari araç, Diyarbakır istikametine seyir halindeyken sürücüsü yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç önce refüje ardından da direğe çarptı. Aydınlatma direğinin devrildiği kazada araç içinde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle birlikte olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öteyandan kentte son 2 gün içerisinde tek taraflı meydana gelen 4 ayrı kazada 15 kişi yaralandı.

