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Refüjü aşan otomobil köprüden uçtu: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 04:00 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil refüjü aşarak köprü girişinden dereye uçtu.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil refüjü aşarak köprü girişinden dereye uçtu. Sürücüsünün 195 promil alkollü çıktığı kazada yaralanan üç kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza gece saat 02.00 sıralarında Ereğli-Alaplı arası karayolunun Kışla Mahallesi Potbaşı Sokak mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ereğli istikametinden Alaplı İstikametine giden Ö.D. idaresindeki 67 UF 309 plakalı otomobil Potbaşı Sokak mevkisine geldiğinde virajı alamayarak önce karşı şeride geçti arından da Gülüç Köprüsü yanında elektrik direklerinide devirerek dereye kenarına uçtu. Kaza sürücü Ö.D. ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan S.K. ve O.D. yaralandı. Kazayı gören mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralıları dere kenarından çıkartarak ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ifade edildi. Kaza yapan otomobil kullanılamaz hale gelirken, elektrik kurumu ekipleri kopan enerji hatları nedeniyle olay yerine gelerek önlem aldı. Kaza yapan otomobil ise vinç yardımı ile dere kenarından alınarak çekici ile otoparka kaldırıldı.
Otomobil sürücüsünün 195 promil alkollü çıktığı öğrenilirken, savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.

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