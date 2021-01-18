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  4. Refüjü aşarak karşı şeride geçen aracın sürücüsü 200 promil alkollü çıktı

Refüjü aşarak karşı şeride geçen aracın sürücüsü 200 promil alkollü çıktı

18.01.2021 21:02 | Son Güncelleme:
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Sakarya’nın Karasu ilçesinde refüjü aşarak karşı şeride geçen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde refüjü aşarak karşı şeride geçen otomobilin sürücüsü yaralandı. 200 promil alkollü çıkan sürücünün ehliyetine el konuldu.
Kaza, Aziziye Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi’nin 363. Sokak birleşiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Küçükboğaz istikametinden Karasu Limanı istikametine doğru seyir halinde olan D.E. idaresindeki 54 PF 810 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Karın da etkisiyle kayganlaşan yolda yaklaşık 10 metre sürüklenen ve refüjü aşan araç karşı şeride geçerek durabildi. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan araç sürücüsü D.E.’ye sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Müdahale sonrası polis ekiplerince yapılan alkol testinde yaralı sürücünün 200 promil alkollü olduğu belirlendi. Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı sürücü, buradan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün ehliyetine el konulurken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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