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Reg ağrısı neden oluyor, bundan kurtulabilir miyiz?

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 02.08.2019 11:44 | Son Güncelleme

Regl sancıları, birçok kadını etkileyen ve ağrıya neden olan bir durumdur. Peki, adet ağrıları neden olur, önlenebilir mi? Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Pınar Kadiroğulları, regl ağrıları ve tedavisi hakkında bilgilerini aktardı.

Reg ağrısı neden oluyor, bundan kurtulabilir miyiz?

Yaratılışları gereği kadınlar her ay düzenli olarak adet kanaması görür. Aslında bu kanamanın altındakadınların yumurtalıklarında döngüsel olarak yaşanan üreme ile ilgili mekanizmalar yatmaktadır. Her kadın ayda bir kere yumurta atar, atılan bu yumurta sperm ile döllenirse gebelik olur. Döllenme olmaz ise yumurtlama sonrası oluşan rahim duvarında dökülme yani kanama olur. Bu durumda rahim kanı atmak için kasılır ve yine birtakım kimyasallar salgılanır.

Rahme giden oksijen ve kan miktarı da azalır. Bu da kadınlarda kasık ve karın ağrısı olarak kendini gösterir. Genellikle bu ağrı dayanılabilecek boyutta hafiftir. Bazı kadınlarda ise günlük aktivitelerini kısıtlayacak kadar şiddetli olabilir. Bu durumda bu şiddetli ağrı dismenore olarak adlandırılır. Adet sancısına alt karında ağrı ve kramplar, bulantı-kusma, baş dönmesi, sinirlilik hali ve gerginlik, ishal ve bacaklarda kramplar da eşlik edebilir. Kadınların hayatını zorlaştıran ve mutsuz eden bir durumdur.

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Bu sancıların normal olup olmadığını anlamak gerekir. Fizyolojik olabileceği gibi altta yatan bir patoloji de olabilir. Genellikle ilk adet döneminde genç kızlıkta başlayan ağrılar fizyolojiktir ve yaş ileazalabilir. Ancak özellikle orta yaş ile beraber gelen ve siklus (adet) dışında da devam eden ağrılarınaltından rahim tümörü dediğimiz miyom ya da çikolata kisti, yaygın enfeksiyon hatta kanser bile çıkabilir. Bu sebeple ihmal edilmemesi gereken bir durumdur. Tedavi genellikle sebebe yöneliktir. Öncelikle ilaçlar ve ağrıyı azaltan teknikleri içerir.

Doktor tarafından kasları gevşeten hormonal tedavi veya ilaç tedavisi önerilebilirken özellikle altta yatan başka durumlar saptandı ise cerrahi işleme gerek duyulabilir. Menstrual periyod (adet) sırasında ağrı sanılandan çok daha yaygın bir sorundur. Bu ağrıların çoğu hafiftir ve reçetesiz alınabilen ilaçlarla tedavi edilebilir. Bazen bu ağrılar çok şiddetli olabilir ve ek tedaviler gerekebilir.

Eğer 2-3 günden daha uzun süren menstrual kramplar varsa doktora danışılmalı ve ayrıntılı inceleme yaptırmalısınız.Rahat bir adet geçirmek istiyorsanız, bu ağrılarınızın farkında olmalı ve bunun fizyolojik kökenli mi yoksa altta yatan patolojik bir hastalığa mı bağlı, ayrımı için bir kadın doğum uzmanına görünmelisiniz.

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