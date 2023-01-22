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Regaip gecesi ne zaman, hangi gün? Diyanet dini günler takvimini yayımladı! İşte 2023 ÜÇ AYLAR BAŞLANGICI Regaip Kandili tarihi...

22.01.2023 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üç ayların müjdeleyicisi Regaip Kandili için geri sayım devam ediyor. Müslümanlar tarafından mübarek olarak kabul edilen bu geceyi ibadet, dua ve namaz kılarak geçirmek isteyen kişiler, kandil gününün hangi tarihe denk geldiğini öğrenmek için arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, Regaip gecesi ne zaman, hangi gün? Diyanet İşeri Başkanlığı 2023 dini günler takvimini yayımladı. İşte 2023 üç aylar başlangıcı Regaip Kandili tarihi...

Regaip gecesi ne zaman, hangi gün? Diyanet dini günler takvimini yayımladı! İşte 2023 ÜÇ AYLAR BAŞLANGICI Regaip Kandili tarihi...

Üç ayların müjdeleyicisi Regaip Kandili'ne kısa bir zaman kaldı. Üç aylarda birçok kişi iman ve kulluk sorumluluğunu tefekkür ederek, davranışlarını gözden geçirecek bol bol dua edip namaz kılacak. Peki, Regaip gecesi ne zaman, hangi gün? İşte 2023 üç aylar başlangıcı Regaip Kandili tarihi...

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REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

Regaip Kandili Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre 26 Ocak Perşembe gecesi idrak edilecek.

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REGAİB KANDİLİ'NİN ÖNEMİ VE FAZİLETİ NEDİR?

Regaip rağbet anlamına gelmektedir.

dua

İslam Peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v) ana rahmine düşmesini, yani annesi Amine validemizin Hz. Muhammed'e gebe kalmasını ifade etmektedir.

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İslam dininin kutsal kitabı Kuran'ı Kerim'in " Ve Rabbı'na rağbet et" (İnşirah suresi-8) beyanı gereği, Regaip kulun cenabı Hakk'a yönelerek Allah'a rağbet etmesi anlamına gelmektedir.

A3

REGAİP KANDİLİ'NDE ÇEKİLECEK TESBİHLER

300 Salavat-ı şerife,

101 Fatiha-i şerife,

101 İhlas'ı şerife,

101 Kadir suresi

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