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Regaip Kandili

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 21:27 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis'te Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu

Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis'te Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

Kahramanmaraş'ta Regaip Kandili dolayısıyla Abdulhamithan ile tarihi Ulu Cami'yi dolduran vatandaşlar, okunan Kur'an-ı Kerim'i dinleyip, dua etti.

Mevlit programının ardından camilerde vatandaşlara gül suyu ikram edildi.

- Malatya

Regaip Kandili dolayısıyla Malatya'da da vatandaşlar camilere akın etti.

Malatya'da tarihi Hacı Yusuf Taş Camisi'nde İl Müftülüğünce mevlit okutuldu.

Kuran- ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Ümit Çimen, Regaip Kandili ve üç ayların Müslümanlar için önemini anlatan vaaz verdi.

Çimen, "Recep, şaban ve ramazan ayları Allah Resulü'nün önem verdiği, ihya ettiği ve oruçla geçirdiği zaman dilimleri. Biz de recep ve şaban ayını oruç ibadetiyle geçirerek, oruç ibadetini öne çıkaran bir mevsim olarak değerlendirirsek hem sevap kazanırız hem de ramazan orucuna kendimizi hazırlarız." ifadelerini kullandı.

Bazı hayırseverler de camiye gelenlere şeker ve gül suyu ikramında bulundu.

- "Peygamberler şehrinde Regaib Kandili"

Şanlıurfa'da, üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki camileri doldurdu.

"Peygamberler şehri" olarak da adlandırılan kentte vatandaşlar, kandil dolayısıyla Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makamı ziyaret ederek dua etti.

Yatsı ezanının okunmasıyla Balıklıgöl Yerleşkesi'ne gelenler, camilerde namaz kıldı, Kuran-ı Kerim okudu.

Namazın ardından, Şanlıurfa Müftülüğünce Dergah Camisi'nde mevlit okutuldu.

Kentteki diğer camilerde de kandil dolayısıyla özel programlar düzenlendi.

- Adıyaman

Regaip Kandili dolayısıyla Adıyaman'daki Ulu Cami ve Yenipınar Camisi'nde program düzenlendi. Programda, Kuran-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu.

Kandil nedeniyle vatandaşlara çeşitli ikramlar dağıtıldı.

- Kilis

Kilis'te Regaip Kandili dolayısıyla Kayabaş Camisi'nde program düzenlendi.

Kilis Müftülüğünce düzenlenen programda, yatsı namazının ardından Mevlid-i Şerif okundu, şehitler ve tüm İslam alemi için dua edildi.

Regaip Kandili

- Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis'te Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu

Regaip Kandili

Regaip Kandili

Regaip Kandili

Regaip Kandili

Regaip Kandili

Regaip Kandili

Regaip Kandili

Regaip Kandili

Regaip Kandili

Regaip Kandili

Regaip Kandili

Regaip Kandili

Regaip Kandili

Regaip Kandili

Regaip Kandili

Regaip Kandili

Regaip Kandili

Regaip Kandili
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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Malatya Regaip Kandili Şanlıurfa Ümit Çimen

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