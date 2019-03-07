Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis'te Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

Kahramanmaraş'ta Regaip Kandili dolayısıyla Abdulhamithan ile tarihi Ulu Cami'yi dolduran vatandaşlar, okunan Kur'an-ı Kerim'i dinleyip, dua etti.

Mevlit programının ardından camilerde vatandaşlara gül suyu ikram edildi.

- Malatya

Regaip Kandili dolayısıyla Malatya'da da vatandaşlar camilere akın etti.

Malatya'da tarihi Hacı Yusuf Taş Camisi'nde İl Müftülüğünce mevlit okutuldu.

Kuran- ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Ümit Çimen, Regaip Kandili ve üç ayların Müslümanlar için önemini anlatan vaaz verdi.

Çimen, "Recep, şaban ve ramazan ayları Allah Resulü'nün önem verdiği, ihya ettiği ve oruçla geçirdiği zaman dilimleri. Biz de recep ve şaban ayını oruç ibadetiyle geçirerek, oruç ibadetini öne çıkaran bir mevsim olarak değerlendirirsek hem sevap kazanırız hem de ramazan orucuna kendimizi hazırlarız." ifadelerini kullandı.

Bazı hayırseverler de camiye gelenlere şeker ve gül suyu ikramında bulundu.