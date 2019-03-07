HABER

Regaip Kandili

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 22:49 | Son Güncelleme

Siirt ve Şırnak'ta Regaip Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi

SİİRT/ŞIRNAK (AA) - Siirt ve Şırnak'ta üç ayların başlangıcı olarak kabul edilen Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.

Siirt'te Regaip Kandili dolayısıyla Abdulhakim Sancak Çarşı Camii'nde yatsı namazının ardından program düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu programda, vatandaşlar dua etti.

İl Müftüsü Ahmet Altıok, Recep ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını, mübarek ay ve gecelerin başta ülke olmak üzere tüm İslam alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Yapılan duanın ardından davetlilere lokum dağıtıldı.

- Şırnak

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerce tahrip edilen ve tadilatın ardından ibadete açılan Yeni Mahalledeki Geylani camisinde düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Camiye gelen vatandaşlar, ellerini dua için açtı. Daha sonra mevlit ve ilahiler okundu.

İl Müftüsü Ramazan Tolan, yaptığı konuşmada, mübarek ay ve gecelerin önemine değinerek, vatandaşların Regaib Kandili'ni kutladı.

Programın ardından vatandaşlara kandil tatlısı ikram edildi.

Duyan oraya koştu: Dünyanın en kalitelisiDuyan oraya koştu: Dünyanın en kalitelisi
Eminönü'nde denize uçan araç çıkarıldıEminönü'nde denize uçan araç çıkarıldı
Annesini beyzbol sopasıyla öldürmüştü! Türkiye'nin kanını donduran olayda flaş gelişmeAnnesini beyzbol sopasıyla öldürmüştü! Türkiye'nin kanını donduran olayda flaş gelişme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çanşı camii Kandil Regaip Siirt

En Çok Okunan Haberler

Amedsporlu Mansur Çalar için tarihi karar!

Amedsporlu Mansur Çalar için tarihi karar!

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Bir kent şokta! Müdür denize atlayıp intihar etti

Bir kent şokta! Müdür denize atlayıp intihar etti

TOKİ'nin konut kampanyasına rekor başvuru!

TOKİ'nin konut kampanyasına rekor başvuru!

Erdoğan'dan flaş açıklama: Avukatlarımı da görevlendirdim

Erdoğan'dan flaş açıklama: Avukatlarımı da görevlendirdim

Meteoroloji'den yeni açıklama: Sıcaklıklar artacak

Meteoroloji'den yeni açıklama: Sıcaklıklar artacak

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Sokak ortasında kurşun yağdırdı! O anlar kamerada

Sokak ortasında kurşun yağdırdı! O anlar kamerada

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Gizli geçide ulaşıldı! İlk kez görülecek

Gizli geçide ulaşıldı! İlk kez görülecek

Soylu, 'İlk kez söylüyorum' diyerek operasyon kararını açıkladı

Soylu, 'İlk kez söylüyorum' diyerek operasyon kararını açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
07 Mart 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

Büyük ikramiye bir kişiye çıktı!

Giresun’un Eynesil ilçesinde taciz iddiası! Vatandaşlar tepki gösterdi

İğrenç iddia ilçeyi ayağa kaldırdı! Duyan herkes oraya koştu

Ümraniye'de annesini öldüren lise öğrencisi tutuklandı

Annesini beyzbol sopasıyla öldürmüştü! Türkiye'nin kanını donduran olayda flaş gelişme

Binali Yıldırım canlı yayında açıkladı! İstanbullulara toplu ulaşım müjdesi

Binali Yıldırım canlı yayında açıkladı! İstanbullulara toplu ulaşım müjdesi

FETÖ firarisi Aydın'da yakalandı

FETÖ firarisi böyle yakalandı!

Bolu'da ayrılmak isteyen sevgilisini tüfekle vuran kişiye 11,5 yıl hapis

Eski sevgili dehşeti! Pompalı tüfekle saldırdı, mahkeme kararını verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.