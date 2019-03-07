SİİRT/ŞIRNAK (AA) - Siirt ve Şırnak'ta üç ayların başlangıcı olarak kabul edilen Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.

Siirt'te Regaip Kandili dolayısıyla Abdulhakim Sancak Çarşı Camii'nde yatsı namazının ardından program düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu programda, vatandaşlar dua etti.

İl Müftüsü Ahmet Altıok, Recep ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını, mübarek ay ve gecelerin başta ülke olmak üzere tüm İslam alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Yapılan duanın ardından davetlilere lokum dağıtıldı.

- Şırnak

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerce tahrip edilen ve tadilatın ardından ibadete açılan Yeni Mahalledeki Geylani camisinde düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Camiye gelen vatandaşlar, ellerini dua için açtı. Daha sonra mevlit ve ilahiler okundu.

İl Müftüsü Ramazan Tolan, yaptığı konuşmada, mübarek ay ve gecelerin önemine değinerek, vatandaşların Regaib Kandili'ni kutladı.

Programın ardından vatandaşlara kandil tatlısı ikram edildi.

