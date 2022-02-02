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Regaip Kandili bugün mü? 2022 Kandil gecesi ne zaman idrak edilecek?

02.02.2022 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üç ayların gelmesiyle beraber Recep Ayı arefesinde Regaip Kandili'nin bugün olup olmadığı merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Dini Günler Takvimi yayınlandı. Peki Regaip kandili bugün mü? 2022 Kandil gecesi ne zaman idrak edilecek? İşte kandil hakkında detaylar...

Regaip Kandili bugün mü? 2022 Kandil gecesi ne zaman idrak edilecek?

Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan üç aylar bugün idrak etti. İslam alemi her sene üç aylar döneminde ibadet, dua ve hayırlı işlerle zamanını geçiriyor. Regaip, Miraç, Berat ve Kadir gecelerinin üç aylarda bulunması yine bu zaman dilimine ayrı bir önem verilmesini sağlıyor. Peki Regaip kandili bugün mü?

REGAİP KANDİLİ BUGÜN MÜ?

Regaip, Miraç ve Berat kandillerinin yanında Kadir Gecesi'ni de içinde barındıran üç aylar bu sene 3 Şubat'ta başlayacak. Bu tarih itibariyle Recep ayı da idrak edilecek. Bu ay içindeki Regaip Kandili'nin tarihi de 3 Şubat olmuş olacak.

27 Şubat'ta ise Miraç Kandili Müslümanlar tarafından dualar ve ibadetlerle ihya edilecek. 17 Mart 2022 tarihinde ise Berat Kandili idrak edecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından üç aylarda oruç tutma konusunda bazı bilgiler verildi. Paylaşılan bilgilerde "Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir." denildi.

ÜÇ AYLAR ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?

Orucun farzlarından biri niyet etmektir. Niyetsiz oruç sahih değildir. Ayrıca kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılmaktadır.

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir. Fakat imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekmektedir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla beraber geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

Yine kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine dek niyet edilmiş olmalıdır. Bu tarz oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekmektedir. Bunun yanında Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki bütün oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine dek niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmamaktadır. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine dek niyet edilebilmektedir. (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).

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Regaip kandili

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