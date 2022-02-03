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Regaip Kandili fazileti nedir? Regaip Kandili’nde oruç tutmanın, namaz kılmanın ve ibadet etmenin faziletleri

03.02.2022 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 yılının Regaip kandili için geri sayım başladı. Mübarek üç aylara girdiğimiz bu zaman diliminde yapılan her ibadete ayrı bir önem verilir. Bu aylarda Allah'ın rahmet bereketinin arttığına inanılır ve bu geceler en güzel şekilde geçirilmeye çalışılır. Vatandaşlar Regaip kandili faziletlerini ve Regaip kandilinde ibadet etmenin faziletlerini merak ediyor.

Regaip Kandili fazileti nedir? Regaip Kandili’nde oruç tutmanın, namaz kılmanın ve ibadet etmenin faziletleri

Regaip kandilini ibadetlerle geçirmek isteyen Müslümanlar, Regaip kandili faziletlerinin neler olduğunu ve Regaip kandilinde oruç tutmanın, namaz kılmanın ve ibadet etmenin faziletlerini araştırıyor. Müminler, Regaip kandilinde tutacakları oruç için ne zaman ve nasıl niyet etmeleri gerektiğini öğrenmek istiyor.

REGAİB KANDİLİ ORUCU NEDİR?

Regaip Kandili orucu, Recep Ayı'nın ilk Cuma gününde olan mübarek Regaip Kandili için tutulan orucun adıdır. Yalnız bu oruç sadece tek gün tutulmamaktadır. Regaip Kandili orucu tutmak isteyenler sonraki günü de oruçlu bir şekilde geçirmelidir.

Regaip Kandili orucu farz değildir, nafile bir oruç ve ibadettir. Gün içinde yapılan ibadetlerle ve dualarla, Allah tarafından bu Regaip gecesine hürmet gösterilir. Regaip Kandili orucu nasıl tutulur diye soranlara cevabımız şu şekildedir; aynı farz olan oruç gibi niyet ederek Regap kandili orucunu tutabilirsiniz.

REGAİB KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ NEDİR?

Bir takım rivayetlerde bu gecenin isminin meleklerle telaffuz edildiği ifade edilmektedir. Regaip kelimesi, güzel şeyleri arzu etmek, istemek, elde etmeye gayret etmek anlamlarına gelmektedir. Bu gece ibadet edenin, tövbe edenin arzularının verileceği müjdelenir. Recep ayının fazileti iyilik ayı : Regaip gecesinin içinde olduğu Recep ayında bolca oruç tutulmalıdır. Bu aya 'Recebü'l-asabb' da denilmiştir. Yani; iyiliklerin isabet ettiği Recep ayı. Recep ayına 'tövbe' ismi de verilmiştir. Mümin bu ayda ve özellikle de Regaip Kandili'nde günahlarını bolca kendine itiraf edip tövbe etmelidir.

REGAİB KANDİLİNİN ÖNEMİ NEDİR?

Halk arasında "üç aylar" olarak anılan rahmeti, bereketi ve huzuru bol olan manevi bir mevsime girişimizin ilk adımlarıdır. Halkın “kandil” olarak adlandırdığı bu geceler, gönül evlerimizi aydınlatan ışıklardır. Tarihte Osmanlı padişahı II.Selim döneminde camiler aydınlatılıp minarelerde kandiller yakılarak kutlandığı için bu gecelere kandil geceleri de denilmiştir.

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Oruç Regaip kandili
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